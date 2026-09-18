Costco美食廣場超人氣餐點將回歸 故意遮住引1.4萬猜測

Costco美食廣場即將迎回一款消失已久的人氣餐點，但官方刻意將答案藏起，引會員猜測。圖為官方發布的影片，其員工比劃新餐點圖片擺放位置。（取自Costco IG）

Costco 美食廣場即將迎回一款消失已久的人氣餐點，但官方刻意將答案藏起，引會員猜測。相關討論湧入超過1萬400則留言，多數人認為，謎底就是2024年下架的Twisted Churro（扭結吉拿棒）。

綜合Yahoo Lifestyle、Delish及MySA報導，Costco近日在官方IG發布預告，宣布一款已退出菜單的餐點將限時回歸。影片中的食物被刻意模糊處理，沒有直接公布名稱，讓會員自行猜答案。

相關Reddit討論串迅速累積超過1500則留言，有人猜測綜合披薩將重新上架，也有人期待手工沾巧克力 冰淇淋棒或肉桂糖蝴蝶餅回歸。不過，多名自稱Costco員工的網友透露，神秘餐點是扭結吉拿棒。

吉拿棒曾是Costco美食廣場代表性甜點。早在1990年代，Costco便開始販售外層裹滿肉桂糖的長條吉拿棒，售價僅99分，靠份量大、價格低，累積大批支持者。

疫情期間，Costco縮減美食廣場菜單，吉拿棒一度下架。2021年重新推出時，原本的直條款改成由兩條麵糰交織而成的扭結版，售價增加50分，漲至1.49元。

Costco強調扭結版吉拿棒尺寸更大，但會員評價不一。有人認為扭結造型更有分量，也有人抱怨質地偏軟、肉桂味不足，口感不如原版酥脆。

2024年初，Costco將扭結吉拿棒撤出菜單，以售價2.49元的Double Chocolate Chunk Cookie（雙重巧克力大塊餅乾）取代。這項變動令不少會員失望，社群平台也持續出現要求恢復吉拿棒的聲音。

Costco今年稍早曾推出限時Caramel Churro Sundae（焦糖吉拿棒聖代），售價2.99元。不過，部分會員認為，其提供的吉拿棒是幾塊碎片，無法取代一整根剛出爐的吉拿棒。

如今可能要回歸的吉拿棒，非老會員懷念的直條版，而是2021年推出、評價較具爭議的扭結款。部分消費者認為，Costco既然讓經典餐點復活，就應恢復原始配方。也有會員表示，即使不是理想版本，「有扭結吉拿棒，總比沒有好」。

Costco尚未正式公布全美統一上架日期、售價及供應期限。

好市多美食廣場是不少會員購物後補充能量的熱門去處，價格親民的餐點長年累積大批忠實顧客。圖為好市多美食廣場。（記者朱敏梓／攝影）