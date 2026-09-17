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樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

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風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

記者啟鉻／聖伯納汀諾即時報導
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一名華人屋主在自家後院種植樹木和其他植被。隨著季節變化，樹葉經常隨風飄落到隔壁鄰...
一名華人屋主在自家後院種植樹木和其他植被。隨著季節變化，樹葉經常隨風飄落到隔壁鄰居的院子。時間一久，居住當地多年的白人鄰居認為，大量落葉已經對自己的院子造成困擾，並多次向華人屋主表達不滿。示意圖。（記者啟鉻／攝影）

南加聖蓋博谷東區一個居民自發成立屋主協會（HOA）的社區，一場因為「落葉」引起的鄰里小摩擦，讓華人新移民屋主Eric體會到，鄰居之間的小問題，也可能因為雙方爭執升級，需要由HOA出面協調。Eric表示，一旦購買有HOA社區住宅，首先要弄清楚社區規範，避免造成誤解與鄰里摩擦。

在美國擁有房屋和後院，並不代表屋主就可以完全「自己作主」。對許多華人屋主而言，入住有HOA的社區才發現，從房屋外牆顏色、前院景觀、後院樹木，到圍欄、屋頂，甚至垃圾桶何時可以擺到路邊，都受到社區規約（CC&Rs）的約束。

據李紅律師提供的案例，華人屋主Eric在自家後院種植樹木和其他植被。隨著季節變化，樹葉經常隨風飄落到隔壁鄰居的院子。這種情況持續約兩年，起初雙方並未太在意，只是偶爾清掃落葉，但時間一久，居住當地多年的白人鄰居認為，大量落葉已對其院子造成困擾，並多次向Eric表達不滿。

Eric起初認為，樹木是種在自己後院，落葉飄落主要受季節、風向等自然因素影響，並不是屋主可以完全控制。如果僅因為落葉飄到鄰居院子，就要求砍樹或大幅修剪，也似乎不太合理。

雙方多次溝通未能達成共識，鄰居向HOA投訴，希望其介入處理。

李紅表示，一些華人新移民由於平時工作繁忙，不少人買房後只注意房屋本身，卻沒有仔細了解所在社區的HOA規約，以及屋主在社區中的權利和義務。

李紅指出，HOA雖然不是執法機關，但在設有CC&Rs的住宅區內，通常具有一定的管理和執行職能。HOA一般由社區屋主組成，依照社區規約以及適用法律管理公共區域，並維持社區環境、外觀和公共設施。

屋主購買房屋時，通常也同時受到CC&Rs等管理文件的約束。因此，當鄰里之間出現糾紛時，HOA首先需要確認的往往不是「誰比較有理」，而是CC&Rs究竟怎麼規定。

有些HOA對樹木的高度、種類、修剪方式，以及可能對鄰居造成影響的植物設有具體規定。有些社區則主要管理從街道可以看到的前院景觀，對後院植物的限制相對較少。不同社區的CC&Rs可能存在很大差異，因此不能一概而論。

HOA介入後，也沒有簡單要求其中一方「讓步」，而是從社區規約、樹木所在位置，以及落葉對鄰居造成的實際影響等方面了解情況，並協助雙方溝通，尋找可以接受的處理方式。

李紅提醒，住在HOA社區的華人屋主，遇到鄰里問題時，最好不要一開始就把事情變成「你對我錯」的私人爭執。如果問題涉及房屋外觀、樹木、圍欄、停車、噪音或公共區域，首先查看HOA的CC&Rs、Rules & Regulations以及社區相關公告，了解自己的權利和義務，往往比直接與鄰居爭吵更有效。

李紅進一步指出，HOA的存在，一方面是為了維持社區環境、公共設施以及整體居住品質；另一方面，規約越詳細，屋主需要注意的事項也可能越多。對不熟悉美國HOA制度的新移民而言，一些原本看似「自家院子裡的小事」，也可能因為影響鄰居或涉及社區規約，最終成為需要HOA介入處理的問題。

精華 FAQ

  • 導火線是Eric後院樹木的落葉長期飄到隔壁，鄰居認為造成困擾並多次表達不滿。雙方溝通未果後，鄰居向HOA投訴，希望由協會依社區規約出面協調。

  • HOA不是執法機關，但在有CC&Rs的社區內具有管理與執行功能。遇到爭議時，HOA通常先看規約怎麼寫，再依樹木位置、影響程度等因素協助雙方溝通，而非只論對錯。

  • 屋主應先查看CC&Rs、Rules & Regulations與社區公告，了解房屋外牆、前後院景觀、樹木、圍欄、停車、噪音和垃圾桶擺放等限制。事前弄清楚規則，能減少誤解與鄰里摩擦。

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