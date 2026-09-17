台男赴美打拚 晚年淪遊民 想返台這原因家人不願意

遊民問題成因複雜，即使曾有正常工作及家庭的台灣移民，也可能因年老失業、家庭關係、心理健康及個人行為等多重因素流落街頭。圖為加州遊民示意圖。美聯社

從台灣移民 美國、年輕時曾有正常工作，晚年卻流落街頭。洛杉磯 僑界急難救助協會理事長、僑務委員劉煥君近日分享數起親自接觸的遊民 個案，其中有70歲台男露宿阿罕布拉街頭，也有年長台裔婦女四處流浪。她表示，這些經驗顛覆她過去認為台灣移民較不易淪為遊民的印象。

劉煥君說，她過去認為從台灣來美的移民，多受過一定教育，應較少出現流落街頭的情況，但近年陸續接觸數起個案，發現這些人年輕時來美後也曾正常工作，卻在年老、失去工作能力及家庭關係惡化後，逐漸陷入無固定住所的生活。其中一70歲男子過去從事飯店維修相關工作，隨年紀增長無法繼續工作，後來依靠政府福利生活。他原有家人，但因個人行為及相處問題，親人無法與他同住，最後他選擇露宿街頭。

「該男子當時在阿罕布拉一帶活動，會搭乘公車前往教會，教會提供一些食物，晚上則睡在街頭」。劉煥君獲知情況後曾親自與他接觸，希望協助尋找安置方式，但救助並不容易。她說，街頭生活使年長遊民面臨安全風險，該台男曾遇到手機遭搶、遭人攻擊等情況。

劉煥君曾詢問他是否願意返回台灣，對方一度表示願意，協會因此透過相關管道聯絡其在台親屬，但沒有親人回應。她也與該男在美的親人聯繫，得知家人長期受與其相處問題的困擾。最後男子仍留在美國，繼續依靠既有的社會福利生活。

另一名女性個案，據劉煥君了解，過去曾從事護理相關工作，失去工作後在東、西岸不同地區流浪，之後來到加州。她估計女子年紀接近70歲，曾在巴沙迪那社區學院（PCC）校園內棲身，同樣遭遇人身安全問題。

相關單位曾試圖安排援助，但女子不願入住為遊民提供的住所。劉煥君說，她接觸的一些個案寧願留在街頭，可能認為這種生活較為自由，即使有人願意提供安置，也未必接受。這名女子在美仍有親戚，但雙方關係疏離，親人曾透過協會轉交一筆款項，由協會將錢交給她並留下紀錄供親屬確認。後來女子又離開加州前往其他地區，行蹤並不固定。

劉煥君觀察，這些個案有若干相似之處：年輕時從台灣移民美國，曾有正常工作，晚年卻因生活缺乏規畫、家庭關係及個人行為等問題，逐漸與親友疏離。她尤其關注心理健康的影響，但相關說法是她在救助過程中的個人觀察，並非醫療診斷。

她舉例，男性個案中，有酗酒及易與他人發生衝突等情況，使家人難以與其同住。這些救助經驗讓她感受到，遊民問題並非單靠提供金錢或住所就能解決，家庭支持、心理健康以及當事人是否願意接受社會服務，都可能影響救助成效。

「遊民這個問題，真的是太複雜了。」劉煥君說，實際接觸這些個案後，她才發現即使曾有工作、有家人的台灣移民，也可能在人生後期流落街頭。僑界雖可協助聯絡親屬、提供急難援助，但當事人是否願意接受協助，也是能否改善其處境的重要因素。

劉煥君說，遊民問題成因複雜，即使曾有正常工作及家庭的台灣移民，也可能因年老失業、家庭關係、心理健康及個人行為等多重因素流落街頭。（記者張庭瑜／攝影）