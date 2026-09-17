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從攝影到織物 LACMA推兩大女性藝術家新展

記者張宏／洛杉磯即時報導
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展覽展出50多年來Cowin極具啟發性的攝影與錄像作品。（記者張宏／攝影）
展覽展出50多年來Cowin極具啟發性的攝影與錄像作品。（記者張宏／攝影）

從攝影到織物，洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）推出兩場風格迥異、卻充滿實驗精神的女性藝術家展覽，分別是本地藝術家Eileen Cowin首次大型美術館個展和日本織物設計先驅須藤玲子（Reiko Sudō）迄今規模最大回顧展。

LACMA 23日起至明年1月3日舉辦Eileen Cowin的「Eileen Cowin：恐慌與天堂之間」，展出50多年來Cowin極具啟發性的攝影與錄像作品。其作品不斷模糊紀實與虛構界限，探討浪漫與對抗、個人與政治及日常生活的平淡與神秘。展覽聚焦Eileen Cowin藝術生涯的核心主題，從早期的材料工藝實驗，到對文字與電影語言的關注，再到對衰老的反思。

LACMA還將從9月20日至明年3月7日舉辦「織物煉金術：須藤玲子與NUNO的藝術」展。須藤玲子是享譽國際的日本設計師，40多年來始終是創新織物領域的先驅。由須藤領導的日本織物團隊NUNO透過對傳統與現代材料及技術的實驗，徹底改變日本織物設計。

作為迄今其規模最大、最深入的回顧展，展覽呈現須藤與NUNO在技術與永續發展倡議上的創新歷程；這些創作通常與日本各地的獨立工匠及工作室合作，並被眾多知名建築師採用。展覽精選100多件限量版織物（其中許多來自LACMA館藏），以及手稿、草圖、原料、工具、模型和原型。

詳情登錄https://www.lacma.org/

Eileen Cowin的首次大型美術館個展名為「Eileen Cowin：恐慌...
Eileen Cowin的首次大型美術館個展名為「Eileen Cowin：恐慌與天堂之間」。（記者張宏／攝影）

展覽展出50多年來Cowin極具啟發性的攝影與錄像作品。（記者張宏／攝影）
展覽展出50多年來Cowin極具啟發性的攝影與錄像作品。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 一檔是本地藝術家Eileen Cowin的首次大型美術館個展，另一檔是日本織物設計先驅須藤玲子與NUNO的迄今最大回顧展，分別聚焦攝影錄像與織物設計。

  • 展覽回顧她50多年來的攝影與錄像作品，重點在於模糊紀實與虛構的界線，並探討浪漫與對抗、個人與政治，以及日常生活中的平淡與神秘。

  • 展覽呈現須藤與NUNO在技術、材料實驗與永續倡議上的創新歷程，展出100多件限量版織物，並包含手稿、草圖、原料、工具、模型和原型。

日本 洛杉磯

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