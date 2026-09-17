潮牌Patagonia等聯合提告川普 2國家紀念區遭砍約90%

猶他州南部公路沿線的荒漠與岩層景觀。川普政府大幅縮減當地國家紀念區範圍，引發Patagonia、原住民族及環保團體提告。（記者張庭瑜/攝影）

據鹽湖論壇報報導，戶外用品公司巴塔哥尼亞（Patagonia）與原住民族及環保團體2日向華盛頓特區聯邦法院提告，挑戰川普 大幅縮減猶他州 熊耳國家紀念區（Bears Ears National Monument）及大階梯埃斯卡蘭特國家紀念區（Grand Staircase-Escalante National Monument）的決定。提告方主張，總統雖依「古蹟法」（Antiquities Act）有權設立國家紀念區，卻無權全部或部分撤銷既有保護範圍。

訴訟要求重啟2017年川普首次縮減兩處國家紀念區後引發的案件，並一併挑戰川普於2017年及2026年發布的相關公告。川普2017年曾大幅縮減兩紀念區範圍，拜登總統2021年上任後恢復並擴大邊界；由於案件當時尚未作出最終判決，相關訴訟其後遭行政結案。川普7月13日再度縮減兩處國家紀念區，幅度約90%，使爭議再度進入司法程序。

提告團體指出，「古蹟法」授權總統畫設國家紀念區並保留土地加以保護，但國會並未授權總統撤銷已設立紀念區的全部或部分範圍。南猶他荒野聯盟（Southern Utah Wilderness Alliance）法律主任Steve Bloch表示，川普縮減兩處國家紀念區的行動，破壞美國長期保護公園、紀念區及荒野的傳統，相關團體將透過訴訟尋求司法審查。

川普並解散參與熊耳國家紀念區管理的熊耳委員會（Bears Ears Commission）。該委員會成員包括霍皮族（Hopi Tribe）、納瓦霍族（Navajo Nation）等。巴塔哥尼亞執行長Ryan Gellert表示，大幅削減熊耳國家紀念區及解散委員會，不僅涉及原住民族主權，也使多年來建立美國首個由原住民族共同管理國家紀念區制度的努力受到衝擊。

戶外潮牌Patagonia官網2日以「我們提告保護公共土地」為主題，宣布加入保育團體提告川普政府，反對大幅縮減熊耳國家紀念區。（Patagonia官網截圖）