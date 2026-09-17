我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自認聰明絕不會被騙？專家：不是預期中的來電一律拒接

F-16戰機在密西根意外墜毀 飛行員成功彈射逃生

華人發現小龍蝦寶地 輕鬆抓10幾磅「比中國鮮美」

記者王若然／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人一次抓了10幾磅。（讀者提供）
華人一次抓了10幾磅。（讀者提供）

小龍蝦是華人喜愛的水產品種，不管是紅燒還是爆炒，那彈牙的肉質、鮮美的味道，讓人流連。近日，南加州華人從洛杉磯河道中撿小龍蝦，一次就抓10幾磅，回家燉煮爆炒，十分美味。這位華人介紹，將該秘密地點告知友人後，後者也輕鬆收穫一大桶。「小龍蝦的肉質比中國的還鮮嫩。」

南加州居民李女士介紹，9月10日晚，他們一家人來到洛杉磯河（Los Angeles River）沿岸某處抓小龍蝦。短短兩、三個小時，就抓了兩大桶，她說，「有十幾磅。」第二天清晨，她清洗、處理小龍蝦，晚上就炒了兩大盤，一盤辣味，一盤不辣，還冷凍了一盤以後吃。朋友知道洛杉磯河可以抓小龍蝦後，第二天晚上也去抓了一大桶。

李女士說，那條河看起來很乾淨。不過小龍蝦有寄生蟲，處理起來要特別注意，第一要去頭，去蝦線；第二，一定要煮熟殺菌。她說，比起中國部分餐廳連頭整個一起煮的小龍蝦，這裡自己處理的已經很乾淨，味道「比國內的還要鮮美。」

李女士介紹，抓小龍蝦要晚上去，大概7時30分，這時候太陽還未完全下山，可以看見岸邊。小龍蝦都是晚上會爬到岸邊石頭上，白天太熱，通常會潛在深水區。

這段時間洛杉磯河小龍蝦容易游出水面，或許與9月5日當地經歷的大暴雨有關。根據CBSLA 8日報導，「Friends of the LA River」專家Dan Mott接受採訪表示，「洛杉磯河很特別，有很多生物物種。」他表示，不過河道周遭的污染很嚴重，下大雨時，垃圾、髒東西會順著雨水流進去，迫使生物如小龍蝦遊上岸。Dan Mott介紹，在這條河，是很多生物包括小龍蝦、稀有鳥類的家。通常來說，一條河內生物物種越多樣越好。

華人在洛杉磯河抓小龍蝦。（讀者提供）
華人在洛杉磯河抓小龍蝦。（讀者提供）

在洛杉磯河捕捉小龍蝦在符合相關規定的情況下，原則上是合法的。加州漁獵局（CDFW）的規定顯示，小龍蝦全年開放捕捉，除非特定地區另有禁捕規定，而且一般沒有數量限制。允許的捕捉方式包括徒手、釣魚、使用抄網，以及使用最大尺寸不超過三英尺的捕蝦籠。對小龍蝦的捕捉數量則無限制，若捕捉到其他種類的水生生物，則必須立即放回水中。

不過，這不代表洛杉磯河的所有河段、任何時間都可以自由下河捕捉。洛杉磯河部分河段由山區休閒與保育管理局（MRCA）管理，並設有洛杉磯河休閒區（Los Angeles River Recreation Zone）。MRCA表示，民眾可以在指定的休閒區內進行步行、釣魚及划船等活動，而且一般不需要許可證，但必須遵守指定區域及相關開放條件。

此外，年滿16歲的休閒捕魚者通常需要持有效的加州釣魚執照。CDFW的釣魚執照資訊指出，16歲以上的居民及非居民一般需要購買有效的Sport Fishing License，相關規定仍應依實際捕魚地點及捕捉方式確認。

洛杉磯河的水質也需要特別注意。健康與環境組織指出，洛杉磯河部分區域會受到城市逕流影響，尤其是下游河段，可能存在較高的糞便指標細菌等汙染指標。因此，即使法律上允許捕捉，也不應直接將「可以捕捉」理解為「適合食用」。

華人在洛杉磯河抓小龍蝦。（讀者提供）
華人在洛杉磯河抓小龍蝦。（讀者提供）

精華 FAQ

  • 李女士一家是在9月10日晚間，前往洛杉磯河沿岸某處徒手抓小龍蝦，短短2、3個小時就裝滿2大桶，合計約10幾磅，隔天還有朋友再去抓到1大桶。

  • 文章提到可能與9月5日的大暴雨有關，雨水把垃圾與髒東西沖入河道，迫使小龍蝦等生物往岸邊移動，所以晚上更容易在石頭邊被發現。

  • 雖然加州規定在符合條件下可全年捕捉小龍蝦，但洛杉磯河部分河段可能受城市逕流污染，還有糞便指標細菌與寄生蟲風險，因此必須去頭、去蝦線並徹底煮熟。

加州 華人

上一則

歧視台灣學生？美大學導覽 多人模仿猿猴騷擾

延伸閱讀

在地食療？佛山酒樓推「水蟑螂」蛋撻 業主：口感香脆

在地食療？佛山酒樓推「水蟑螂」蛋撻 業主：口感香脆
餐廳百元一份的醬油蟹 這超市一桶才18.99 華人搶購

餐廳百元一份的醬油蟹 這超市一桶才18.99 華人搶購

南加華人在家組局打麻將 踩這些雷區被警突襲

南加華人在家組局打麻將 踩這些雷區被警突襲

蔬果每磅不到1元 華婦「棄」好市多去這裡買菜

蔬果每磅不到1元 華婦「棄」好市多去這裡買菜
自製蜂蜜芥末醬當醃料 蝦仁料理絕配

自製蜂蜜芥末醬當醃料 蝦仁料理絕配
魚油怎麼吃最健康？鯖魚Omega-3多 但營養最全面的是牠

魚油怎麼吃最健康？鯖魚Omega-3多 但營養最全面的是牠

熱門新聞

一對居住在亞利桑納州梅薩（Mesa）的夫妻因失業、疾病等因素無力繳納屋主協會（HOA）費用，最終面臨失去價值47萬5000美元住宅的困境。（GoFundMe）

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

2026-09-15 18:22
楊詠儀（中）和她的兩個試管女兒楊壹塵（左）和楊壹禪。（圖／楊敦平提供）

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

2026-09-11 22:14
加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。圖為示意圖。美聯社

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

2026-09-11 16:31
歐洲遊客到美國大型超市沃爾瑪（Walmart）購物時，往往被其貨品的巨大份量震撼得瞠目結舌。（示意圖，非沃爾瑪現場或文章提及的人物。Pexels / Edward）

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

2026-09-13 22:25
專家建議旅客在拆行李前先花幾分鐘查看房間，留意是否有異常之處。圖為示意圖，非有問題房間。（記者趙健╱攝影）

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

2026-09-12 18:55
已故波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)和數十年好友、「股神」巴菲特(Warren Buffett)。（美聯社）

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

2026-09-15 15:06

超人氣

更多 >
南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元

郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客