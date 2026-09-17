歧視台灣學生？美大學導覽 多人模仿猿猴騷擾

教堂山北卡羅來納大學（UNC-Chapel Hill）台灣學生協會（TSA）8月29日舉辦迎新校園導覽，一群台灣學生遭數名白人男子以四肢著地、模仿猿猴行走等動作騷擾。圖為涉事大學，非事件發生場景。（取自UNC-Chapel Hill臉書）

教堂山北卡羅來納大學（UNC-Chapel Hill）台灣學生協會（TSA）8月29日舉辦迎新校園導覽，一群台灣學生遭數名白人男子以四肢著地、模仿猿猴行走等動作騷擾。事後至少三人向校方申訴，但校方以警方人力調度為由，遲未調閱監視器畫面確認涉事者身分，校方也未回應該校學生報的置評要求。

根據校園學生報「每日焦油踵報」（The Daily Tar Heel）報導，台灣學生協會當天在校內Sitterson Hall舉辦迎新活動，約50人參加，以研究生為主。下午4時過後，約10至20名學生參加校園導覽，行經Wilson Library前方步道時，遇到五、六名身穿白色上衣、深色短褲的白人男子。

負責帶隊的協會前會長盧紹榮（Shao-Jung「Louie」Lu，音譯）表示，由於步道較窄，他走到隊伍前方準備與對方錯身而過，不料其中兩、三名男子突然四肢著地，以指關節行走，動作類似模仿大猩猩或猴子；待台灣學生通過後，這群男子隨即站起繼續前行，彷彿沒有事情發生。

盧紹榮與協會成員連育修（Yu-Hsiu Lien，音譯）表示，眾人當下太過錯愕，沒有拍下過程，走了幾步才意識到其動作涉嫌種族歧視 。盧紹榮說，他隨後半帶苦澀告訴同行學生，這就是在美國南方可能遇到的事，「歡迎來到北卡羅來納」。事後至少三人向校方合規辦公室（University Compliance Office）申訴。

盧紹榮表示，合規辦公室告知，已聯繫警方調取畫面，但警方當時正忙於G20創新部長會議勤務，沒有人力查看。這場為期兩天的會議在UNC-Chapel Hill所屬Carolina Inn舉行。不過校長Lee Roberts日前在教職員委員會會議中表示，G20活動並非UNC-Chapel Hill主辦，校方也未決定與會名單及議程。連育修說，合規辦公室告知將嘗試確認涉事者身分。該報指出，UNC-Chapel Hill截稿前未回覆置評要求。

協會現會長黃育超（Yu-Chao Huang，音譯）表示，事件讓他和其他台灣學生感到不安全，尤其UNC-Chapel Hill是一所以白人學生為多數的學校，他走在校園時比過去更意識到自己的膚色。他並表示，學生最關心校方接下來如何回應，也擔心這並非單一個案。

協會成員蘇曉婷（Hsiao-Ting Su，音譯）表示，她過去曾在校外遭遇種族歧視，但沒有一次像這次如此直接；她認為校方有責任讓學生了解種族歧視行為的後果，也應讓少數族裔學生知道可獲得哪些資源。剛取得杜克大學碩士學位、當天參加導覽的吳艾倫（Ellen Wu，音譯）則表示，若再次前往UNC-Chapel Hill，她不會獨自造訪。

依UNC-Chapel Hill禁止歧視、騷擾及相關不當行為政策，校園內的種族騷擾屬禁止行為，校方可依個別涉事者或整個團體處理。反亞裔仇恨組織Stop AAPI Hate年度報告指出，2025年約半數亞裔及太平洋島裔成年人曾遭遇仇恨行為，以騷擾最為常見。