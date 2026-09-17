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Visa/Mastercard開放1.6億和解索賠 用過這類ATM可申請

記者趙健/即時報導
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官方索賠表明確指出，目前提交申請時不需要提供任何證明文件。（路透）
官方索賠表明確指出，目前提交申請時不需要提供任何證明文件。（路透）

Visa與Mastercard用戶注意，過去近19年間如果曾在便利店、加油站、酒吧或酒店等場所的獨立ATM提款，並被收取額外手續費，現在可能有機會分到一筆和解金。一項涉及ATM提款附加費的集體訴訟已開放索賠，Visa與Mastercard同意設立總額1億6750萬元的和解基金。

根據法院指定的Non-Bank ATM Surcharge Settlement官方網站，符合資格的交易期間從2007年10月24日至2026年8月14日。不過，並非只要曾使用ATM就能申請。申請人必須曾使用ATM卡或PIN簽帳卡，從存款帳戶在美國或美國領地境內的「獨立ATM」提領現金，當時被收取附加費或使用費，而這筆費用沒有獲自己銀行全額退還。

官方將獨立ATM定義為不屬於Visa、Mastercard、銀行或其他金融機構的提款機。這類ATM常見於便利店、加油站、酒吧或酒店等場所，但是否符合索賠資格，關鍵並非ATM設置地點，而是提款機的所有者。信用卡交易、信用卡預借現金以及預付卡交易不在此次和解範圍內。

這宗案件為Burke v. Visa Inc.。原告指出，Visa與Mastercard的網絡營運規則禁止獨立ATM業者根據不同交易網絡收取不同的附加費。例如一筆交易如果可以透過成本較低的競爭網絡處理，ATM業者仍不能因此向持卡人收取較低費用。原告認為，相關規則限制競爭，導致消費者支付比原本可能更高的ATM附加費。Visa與Mastercard否認有任何不當行為，同意和解不代表承認有錯。

根據和解安排，Visa將支付8877.5萬元，Mastercard支付7872.5萬元，合計1億6750萬元。這筆錢並非直接平分給申請人，還須支付法院批准的律師費、訴訟成本、通知及行政費用、稅款等，剩餘的淨和解基金才會分配給符合資格的申請人。

至於每人究竟可以拿多少，目前沒有固定金額。和解金將依每名申請人符合資格的ATM交易次數按比例分配，最終金額取決收到多少有效索賠，以及所有申請人合計申報多少筆符合資格的交易。

對早已找不到十多年前提款紀錄的民眾，一項值得注意的規定是，官方索賠表明確指出，目前提交申請時不需要提供任何證明文件，也就是不必先找出銀行帳單或ATM收據。不過，和解管理方日後仍有權要求申請人提供銀行帳單或其他資料證明索賠，申請人也必須在偽證罪約束下確認所填資訊據其所知準確、完整。

目前這項和解已獲法院初步批准，但尚未完成最終批准程序。符合資格者必須在2027年2月10日前提交有效索賠表，可以在線申請或郵寄表格。法院定於2027年2月17日舉行最終公平性聽證會，決定是否給予和解最終批准。申請詳情https://nonbankatmsurchargesettlement.com/home

精華 FAQ

  • 曾在美國或美國領地的獨立ATM，以ATM卡或PIN簽帳卡自存款帳戶提款，且被收取附加費、但未獲銀行全額退還者，才可能符合資格。

  • 整體和解基金為1億6750萬元，其中Visa支付8877.5萬元，Mastercard支付7872.5萬元；扣除律師費、行政費與稅款後再分配給合格申請人。

  • 目前提交申請時不必附上銀行帳單或收據，但日後可能被要求補交證明。有效索賠表須在2027年2月10日前送出。

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