郵輪優惠季 Costco最低163元出海 還有獨家福利

Costco Travel近期多條郵輪航程出現低價，最低163元一人。(Costco Travel官網截圖)

暑假旅遊旺季結束後，部分郵輪 航線開始出現低價。好市多 的Costco Travel近期推出多條「Last-Minute Cruises」（出發前特惠郵輪），其中三晚郵輪最低只要163元一人，部分航程還提供會員額外福利，包括電子購物卡（Digital Costco Shop Card）。對日期較有彈性的旅客來說，秋季正是值得比價的時候。

截至9月16日發稿，Costco Travel顯示，目前Carnival Cruise Line的Last-Minute Cruises中，邁阿密往返的Carnival Conquest三晚巴哈馬航程最低163元一人，四晚航程最低198元；坦帕出發的四晚西加勒比航程最低246元，Jacksonville出發的四晚巴哈馬航程則為275元起。上述價格均為每人起價，以兩人入住同一間艙房計算，並只適用指定航次及艙型。

南加州出發同樣有200多元的選擇。Costco目前的Last-Minute Cruises頁面顯示，Carnival Firenze從長堤往返的四晚Baja Mexico航程最低212元一人；Royal Caribbean從洛杉磯往返、四晚前往Catalina及Ensenada的航程，也可找到200多元價格。

暑假旺季結束後，部分郵輪航線進入秋季肩季（shoulder season），即介於旺季與淡季之間。肩季的吸引力不只是價格，通常遊客比旺季少、船票也易有優惠，但又不像傳統淡季，可能面臨天氣較差、航班減少或部分旅遊設施季節性關閉等問題，常被視為兼顧價格與旅遊體驗的出遊時段。

除低價船票，透過Costco Travel訂郵輪還有一項會員專屬回饋。官網表示，目前每個郵輪航程都會提供電子購物卡，金額依航程及訂購條件而異，從百餘元到數百元不等。但購物卡並非每名乘客各拿一張，而是按每間艙房發放，金額會依郵輪、航程及訂購條件不同，並在訂購過程中顯示。符合資格的電子購物卡通常會在旅程開始約10天後寄至會員電子郵箱。

好市多近期部分Royal Caribbean航程還有另一項限時會員福利。9月20日前完成新預訂，指定2026年10月30日至2027年2月19日出發的航次，預訂符合條件的陽台房，可享會員專屬價格及雙人特色餐飲。這波活動中，聖地牙哥出發的三晚Ensenada航程最低229元，七晚Ensenada、Cabo及Mazatlan航程最低349元；洛杉磯出發、前往Ensenada、Cabo及Mazatlan的七晚航程最低369元。

不過，低價船票加上各種會員福利看似划算，實際花費仍有不少細節要算清楚。以最低163元的航程為例，這並不是兩個人的郵輪總價，而是每人起價，且以兩人入住計算，通常只適用指定日期及艙型。此外，政府稅費、港口費及小費等可能另計，飲料、Wi-Fi和岸上活動等是否包含，也要查看具體航程條款。

透過Costco Travel訂郵輪，會員還可獲電子購物卡等額外回饋。（記者趙健/攝影）