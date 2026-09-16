郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元

明細顯示，治療費總計1萬7388.68元，其中醫療服務費占總費用逾九成。（受訪者提供）

郵輪 旅行時看病需要花多少錢，費用可能遠超一般人的想像。南加華人 分享經歷，敘述在船上突發重症，醫護人員檢查護理，當場信用卡支付1萬7000多。還有華人指出，在郵輪上自費幾千，但病痛沒得到有效緩解，只能上岸治療。

Peter周敘述，當時他在船上昏倒，醫護人員為他抽血、提供氧氣、輸液並監測血壓等，「從晚7時到第二天早上7時，我待在醫護室12個小時，醫療費 一共1萬7000多。」Peter登上郵輪時，就被工作人員要求提供一張信用卡，船上消費全計算在卡上，因此，這筆醫療費當時也由信用卡直接支付。

當事人提供的費用明細顯示，醫療服務費（Services）為1萬6071.28元，藥物（Meds）654.40元，醫療用品（Supplies）663元，總計1萬7388.68元，其中醫療服務費占總費用逾九成。Peter描述郵輪上的醫務室，一個小房間、一個醫生、以及兩三個護士，「重要醫療設備都有，包括氧氣瓶、X光檢查，抽血化驗室等。」

洛杉磯蔣女士日前一家人前往墨西哥坐郵輪，孩子突發背部劇烈疼痛，但船上醫療條件有限。蔣女士稱，他們自費數千元治療，但孩子症狀並沒有緩解，後來不得不提前下船，回到洛杉磯求醫。

郵輪上的醫療條件、費用究竟如何？聯邦疾病控制暨預防中心（CDC）指出，郵輪提供的醫療能力因船隻大小、航程、航線及乘客組成而不同，一般可以處理相當於門診中心的醫療需求，有些船具備接近醫院等級的設備。郵輪上的醫療費沒有統一價格，實際費用取決於醫療中心、檢查項目、藥物、治療時間及是否需要轉送岸上醫院等因素。

CDC表示，約95%的急性疾病或受傷個案可在船上處理或控制，但仍有部分病例需要醫療撤離或轉往岸上醫療機構；一旦需要從海上轉送到岸上醫院，醫療及交通安排會更加複雜。

郵輪上的醫療費是否可以保險賠付，要看當事人持有的醫療保險及保單內容而定。聯邦醫療保險官網信息顯示，紅藍卡（Medicare）符合特定條件時，可以支付部分郵輪上的醫療服務，但保障受到郵輪距離美國港口遠近等條件限制。

國務院提醒，境外旅遊包括郵輪旅遊時，應事先諮詢醫療保險公司，確認保單是否包括緊急醫療、醫療後送等保障，以免發生意外或突發疾病時，才發現醫療費不在承保範圍內。如果保險不涵蓋，可以考慮購買短期旅遊醫療保險。CDC也建議，出發前應確認自己的健康保險是否涵蓋海外醫療，並準備足夠的處方藥及一般常用藥物。

此外，Peter以親身經歷提醒，若在郵輪上接受治療，需保留所有醫療紀錄、檢查結果、帳單及付款收據。他表示，自己後來申請保險理賠時，才發現這些文件非常重要，任何一項資料缺失，都可能增加理賠困難。

peter曾在郵輪上突發重症，接受船上的醫護治療。（受訪者提供）