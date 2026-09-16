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採訪致命車禍反遇死劫 至少5人死亡 警逮捕車禍司機

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
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9月15日晚，一輛新聞直升機墜毀，造成機上2人及地面1人死亡。（美聯社）
9月15日晚，一輛新聞直升機墜毀，造成機上2人及地面1人死亡。（美聯社）

一場致命車禍連帶出一場空中致命撞擊。15日晚，Chatsworth發生一起致命車禍，造成兩人死亡，六人受傷。而就在車禍發生不久後，飛往現場報導這起事故的新聞直升機又墜向地面，造成機上兩人及地面一名男子身亡。目前兩起事故合計造成至少五人死亡。洛杉磯警局16日透露，已經以涉嫌謀殺逮捕一名造成車禍的司機。

洛杉磯縣法醫辦公室16日公布，直升機事故中，身亡的為南加州資深記者Eliana Moreno與資深飛行員George Marciniw。第三名死者為29歲Edy Gutierrez Mejia，墜機時他正在附近一處商業停車場。國家運輸安全委員會表示，失事直升機為Eurocopter AS 350 B2型，截至16日上午仍在蒐集資料，尚未公布初步肇因。

Moreno和Marciniw搭乘的是NewsChopper4新聞直升機。這架直升機當時正為NBC4及西語電視台Telemundo 52空中轉播車禍現場，晚間7時前墜落北Mason大道9151號附近兩棟商業建築之間，撞擊地面後起火，火勢波及附近多輛汽車及貨櫃。

墜機前最後一段直播畫面中，音訊突然傳出警示聲，鏡頭隨即下降並晃動，可聽見Moreno詢問Marciniw是否無法拉升，接著畫面劇烈搖晃，訊號中斷。附近居民Allyona Sevanesian表示，她沒有目睹墜落經過，但丈夫看到直升機似乎在空中搖晃，不久便看到現場冒出濃煙。有資深飛行員根據直播中的警示聲及引擎聲，推測事故可能涉及引擎失效，但這並非官方調查結論。

兩人當晚原本採訪的是另一起車禍。墜機前，一輛休旅車在Chatsworth與Metro巴士相撞，造成兩名巴士乘客死亡、多人受傷。洛杉磯市警局16日向KTLA確認，最初的車禍中，警方已經以涉嫌謀殺逮捕休旅車司機，36歲的Bailee Lynn Rios，她是西米谷（Simi Valley）人，保釋金設為400萬元。

NBC4與Telemundo 52事故後發表聲明，向罹難者家人、朋友及同事致哀。Telemundo另在聲明中表示痛失兩名同事，並稱Moreno是洛杉磯「最好的空中記者」。NewsChopper4由Angel City Air擁有及營運，Moreno與Marciniw均為該公司員工，自2023年起經常搭檔出勤，累計共同飛行數百小時。從2025年1月南加州野火，到多起警方追逐及重大車禍，兩人經常為兩家電視台提供即時空中畫面。

Moreno享年38歲，來自橙縣，11歲起便立志成為電視新聞記者。她2010年畢業於查普曼大學（Chapman University），取得廣播新聞及政治學學位，曾任職KCAL 9及KCBS 2，之後為NBC4與Telemundo 52擔任空中記者，在社群媒體上以「Eli in the Heli」為人熟知。她曾以溫莎丘（Windsor Hills）致命車禍的空中報導，在2022年獲得廣播電視數位新聞協會（RTDNA）獎項。

Moreno生前已與Robert Barrientos訂婚，兩人今年5月一起完成橙縣半程馬拉松。她曾分享，自己患有嚴重氣喘，新年目標原本只是年底前跑完1英里，沒想到第一次嘗試便達成目標，之後持續訓練，最終完成半程馬拉松。

Marciniw同樣在南加州長大，1974年畢業於布班克（Burbank）高中，除駕駛新聞直升機外，也擔任飛行教練，據信擁有逾30年飛行經驗。直升機飛行員Esteban Jimenez表示，他自1990年代起便認識Marciniw，對方曾是他的飛行教練。兩人在事故發生前的周日才通過電話，談及航空業及退休規畫，Marciniw當時已接近退休。

當時這架新聞直升機正在報導一場車禍。（美聯社）
當時這架新聞直升機正在報導一場車禍。（美聯社）

精華 FAQ

  • 因為Chatsworth先發生一場致命車禍，新聞團隊搭直升機前往空中採訪時又不幸墜毀，導致機上2人與地面1人死亡，兩起事故合計至少5人喪命。

  • 直升機上罹難的是南加州資深記者Eliana Moreno與資深飛行員George Marciniw；地面另有29歲的Edy Gutierrez Mejia喪命，事故原因目前仍由NTSB調查中。

  • 洛杉磯市警局已以涉嫌謀殺逮捕36歲的Bailee Lynn Rios，她是Simi Valley居民，保釋金訂為400萬元；警方指出她與Chatsworth車禍有關。

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