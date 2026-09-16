我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約威徹斯特社區學院驚傳校園凶案 3傷2人遭拘留

白宮幕僚長威爾斯宣布抗癌成功 謝川普全力支持

美國約會平均189元 加州人改去Costco「省錢談戀愛」

記者謝雨珊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國一次約會平均花費約189美元；相比之下，Costco兩人各吃一份經典熱狗加飲...
美國一次約會平均花費約189美元；相比之下，Costco兩人各吃一份經典熱狗加飲料套餐，總共只要3美元、未稅。因此，有Costco愛好者乾脆將兩人一起逛賣場稱為「Costco約會」。（本報檔案照／記者劉子為攝）

在外食、娛樂消費持續上漲之際，原本只是日常採買場所的好市多（Costco），如今在加州部分消費者眼中，正逐漸成為一種另類的休閒娛樂。逛賣場、吃熱狗、試吃商品、尋寶，甚至約會、交友都能在Costco完成，讓這家大型倉儲會員制零售商意外成為新的社交場所。

USA Today報導指出，越來越多消費者到Costco不再只是「買完就走」，而是把逛Costco當成一種消遣。從洛杉磯約好友一起逛Costco的網紅、希望認識新朋友的矽谷媽媽，到加州大學生組成社團相約到當地Costco，這股「Costco社交」風潮正逐漸擴大。

在生活成本高漲的背景下，Costco之所以成為另類娛樂選項，也與相對低廉的消費有關。根據華爾街日報近期援引BMO Financial Group數據報導，美國一次約會平均花費約189元；相比之下，Costco兩人各吃一份經典熱狗加飲料套餐，總共只要3元。

因此，有Costco愛好者乾脆將兩人一起逛賣場稱為「Costco約會」。一名網友在Costco粉絲論壇分享，去Costco已成為自己和丈夫的約會活動；另一名網友則回覆，兩人「真的就叫它Costco約會」，妻子吃雞肉烘焙派，自己則吃熱狗。

不過，Costco約會真正的花費往往不只3元。該名網友也笑稱，兩人通常得先在賣場花上至少200元，「買了一堆不知道為什麼要買的東西」，才會享用這頓便宜晚餐。

事實上，Costco逛街本身就具備不少傳統約會活動的元素，包括一起閒逛、試吃、瀏覽商品，以及最後坐下來吃頓飯。Costco似乎也注意到這項「浪漫商機」，官網甚至設有專區，提供情侶約會建議，雖然推薦內容主要包括購買電影票、鮮花及餐廳禮品卡等。

部分加州人則直接把Costco變成相親場所。去年11月，舊金山一間Costco舉辦單身之夜活動，吸引超過200名單身男女參加，活動由AI交友App Rarebird贊助。

參加者透過別上鳥形胸針來表明自己正在尋找對象，現場也提供印有破冰問題的卡片，鼓勵陌生人互動，例如交換彼此推薦的Costco商品，讓原本以購物為主的賣場變成另類社交場合。

Costco甚至真的促成了一段走進婚姻的加州戀情。Lisa Torres與Sterling Lockert表示，兩人最初就是在Costco工作時認識，後來Lockert搬離當地，兩人仍保持聯絡，直到他再次搬回加州。兩人今年5月在馬林縣（Marin County）結婚，並在婚禮網站上以「From the Costco Aisle to the Wedding Aisle（從Costco貨架走到婚禮殿堂）」形容兩人的愛情故事。

除了約會、交友，Costco也逐漸成為一些消費者舉辦聚會的另類選擇。今年稍早，Vivian Cid就在新開幕的Roseville Costco，為熱愛Costco的丈夫安排驚喜生日派對，並事先秘密邀請親朋好友到場。Cid笑說：「我們以前迪斯可時代會去夜店，但現在，這裡就是我們的夜店。」

部分加州人則直接把Costco變成相親場所。Costco似乎注意到這項「浪漫商機...
部分加州人則直接把Costco變成相親場所。Costco似乎注意到這項「浪漫商機」，官網甚至設有專區，提供情侶約會建議，雖然推薦內容主要包括購買電影票、鮮花及餐廳禮品卡等。（記者李怡╱攝影）

精華 FAQ

  • 因為外食與娛樂成本上升，Costco兼具逛街、試吃、用餐與閒聊功能，消費又相對低廉，讓情侶能用很少的錢完成一場輕鬆又有互動感的約會。

  • 根據文中引用數據，美國一次約會平均約189元；但兩人各吃1份Costco經典熱狗加飲料套餐，總共只要3元，價差相當明顯，因此被視為省錢選項。

  • 文章提到它也成為單身之夜、生日派對與婚戀故事的場域，例如舊金山Costco舉辦單身活動吸引200多人，還有人在工作相識後走進婚姻。

加州 Costco 洛杉磯

上一則

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

延伸閱讀

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
冷凍食品升級 Costco推和牛、黑松露小籠包

冷凍食品升級 Costco推和牛、黑松露小籠包
在美華人分享「史詩級省錢術」 好市多烤雞吃3天、他賣二手車倒賺

在美華人分享「史詩級省錢術」 好市多烤雞吃3天、他賣二手車倒賺
Costco保鮮盒蓋用久了容易漏？這款可「終身免費換新」

Costco保鮮盒蓋用久了容易漏？這款可「終身免費換新」
1篇看懂好市多標價：「.97」為降價 星號有特別含義

1篇看懂好市多標價：「.97」為降價 星號有特別含義
紐約華人曝好市多5款「無限回購」清單：小心1陷阱

紐約華人曝好市多5款「無限回購」清單：小心1陷阱

熱門新聞

一對居住在亞利桑納州梅薩（Mesa）的夫妻因失業、疾病等因素無力繳納屋主協會（HOA）費用，最終面臨失去價值47萬5000美元住宅的困境。（GoFundMe）

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

2026-09-15 18:22
楊詠儀（中）和她的兩個試管女兒楊壹塵（左）和楊壹禪。（圖／楊敦平提供）

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

2026-09-11 22:14
加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。圖為示意圖。美聯社

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

2026-09-11 16:31
歐洲遊客到美國大型超市沃爾瑪（Walmart）購物時，往往被其貨品的巨大份量震撼得瞠目結舌。（示意圖，非沃爾瑪現場或文章提及的人物。Pexels / Edward）

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

2026-09-13 22:25
專家建議旅客在拆行李前先花幾分鐘查看房間，留意是否有異常之處。圖為示意圖，非有問題房間。（記者趙健╱攝影）

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

2026-09-12 18:55
華人做海外倉，結果被警方搜出大量假貨，估值400萬美元，他大呼「貨物不是自己的」撇清，卻仍可能擔責。圖為洛縣警局此前查獲的假貨倉庫，非本案。（洛縣警局）

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

2026-09-13 19:50

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」