我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約威徹斯特社區學院驚傳校園凶案 3傷2人遭拘留

白宮幕僚長威爾斯宣布抗癌成功 謝川普全力支持

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

記者邵敏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
22歲的Rohit Rohit當街槍殺一名女子，曾長期跟蹤對方。（沙加緬度縣警局...
22歲的Rohit Rohit當街槍殺一名女子，曾長期跟蹤對方。（沙加緬度縣警局）

加州街頭，一名女子拼命奔跑，身後是一名年輕男子，名叫Rohit Rohit。女子體力不支倒在地上時，男子走上前，對著頭部近距離開槍，就像當街「行刑式處決」。警方證實兇手是一名印度籍無證移民，他曾在亞利桑納州非法入境，後被邊境巡邏隊逮捕，但最後又釋放。

據ABC、CNN等媒體綜合報導，8日下午3時左右，加州一家Panera Bread面包店門外上演這幕慘劇。被害人是38歲的Shalini Thakur，從媒體公開照片來看，是一名外貌亮麗的女子。案發後，22歲的嫌犯Rohit殺人後逃離現場，目擊者拍下車輛照片，立刻撥打911報警電話。幾分鐘後，警方鎖定嫌疑人汽車，並將其攔停。Rohit沒有按照指示下車，最終在車內開槍自殺。

報導指出，這不是一起隨機殺人案，而是一場長達數月的跟蹤。被害人Shalini生前在餐廳當服務員，2025年某天，Rohit在餐廳取外賣時盯上她，從此開始瘋狂騷擾。

據法庭文件，Rohit經常在Shalini家外面停車幾小時，威脅要開槍自殺、或殺她遇到的其他人；Rohit還在對方車上偷偷安裝蘋果AirTag追蹤器，每天監視行蹤；有一次，Rohit故意扎破Shalini的汽車輪胎，之後一路尾隨，以便提供幫助；還有一次，他私配Shalini的公寓鑰匙，趁她睡覺時進入，聲稱擔心其出事。

今年5月，法院核發Shalini提交的限制令申請，要求Rohit遠離其住處、工作地點等。7月29日，Shalini報案，表示有人將物品放在她家門口，警方調查後認為與Rohit有關，當時曾試圖找到Rohit，但沒有找到。

據Shalini的母親Sudesh Kumari敘述，9月8日案發當天，女兒遇害前約一小時，兩人曾通電話。下午1時58分左右，Shalini告訴母親，15分鐘後會再打電話回來，但這通電話始終沒有等到。Kumari表示，女兒生前曾多次尋求警方協助並申請限制令，但最後仍未能逃過跟蹤者的攻擊。

案發後，兇手Rohit的移民身分成為政治爭議焦點。國土安全部（DHS）證實，Rohit是印度籍人士，2023年經亞利桑納州進入美國，曾被邊境巡邏隊逮捕，後獲釋。

DHS發言人批評當時的移民處理政策，認為Rohit如果被拘留或遣返，悲劇或可避免。不過，警方表示，地方警局並沒有掌握Rohit移民身分的相關資料。KCRA報導指出，現有資料也無法證明，如果Rohit在7月被警方找到並逮捕，就一定能阻止9月發生的命案。聯邦法院記錄顯示，Rohit的移民案件正在審理中，沒有收到上訴，也沒有安排聽證會。

精華 FAQ

  • 22歲嫌犯Rohit Rohit在加州一間Panera Bread外追逐38歲女子Shalini Thakur，待她倒地後近距離朝頭部開槍；犯後逃離，數分鐘後遭警方攔停，最後在車內自盡。

  • 報導指出，這不是隨機犯案，而是長達數月的跟蹤騷擾。Rohit曾守在女方住處、安裝AirTag、刺破輪胎、私配鑰匙闖入，法院也曾核發限制令保護Shalini。

  • DHS證實Rohit是印度籍，2023年非法入境美國後曾被邊境巡邏隊逮捕又獲釋。官員批評若當時被拘留或遣返可避免悲劇，但地方警方稱未掌握其移民身分。

亞利桑納州 加州 印度

上一則

華航攜手紐約米其林餐廳 10月起全艙吃台式招牌菜

下一則

美國約會平均189元 加州人改去Costco「省錢談戀愛」

延伸閱讀

曾涉家暴 南加富裕社區亞裔大媽旗桿殺夫

曾涉家暴 南加富裕社區亞裔大媽旗桿殺夫
涉交友軟體性侵 華男犯案後離境 近期又回洛城被捕

涉交友軟體性侵 華男犯案後離境 近期又回洛城被捕
布碌崙59歲婦女陳屍案 同居丈夫被起訴 愛犬下落不明

布碌崙59歲婦女陳屍案 同居丈夫被起訴 愛犬下落不明
布碌崙59歲女子頭部重創陳屍寓所 警籲知情民眾提供線索

布碌崙59歲女子頭部重創陳屍寓所 警籲知情民眾提供線索
父女膚色不同竟被疑「販運」 聖荷西47歲女子涉仇恨犯罪被捕

父女膚色不同竟被疑「販運」 聖荷西47歲女子涉仇恨犯罪被捕
陸籍妻家門口中槍卻非丈夫行兇 台灣首位「女殺手」抓到了

陸籍妻家門口中槍卻非丈夫行兇 台灣首位「女殺手」抓到了

熱門新聞

一對居住在亞利桑納州梅薩（Mesa）的夫妻因失業、疾病等因素無力繳納屋主協會（HOA）費用，最終面臨失去價值47萬5000美元住宅的困境。（GoFundMe）

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

2026-09-15 18:22
楊詠儀（中）和她的兩個試管女兒楊壹塵（左）和楊壹禪。（圖／楊敦平提供）

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

2026-09-11 22:14
加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。圖為示意圖。美聯社

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

2026-09-11 16:31
歐洲遊客到美國大型超市沃爾瑪（Walmart）購物時，往往被其貨品的巨大份量震撼得瞠目結舌。（示意圖，非沃爾瑪現場或文章提及的人物。Pexels / Edward）

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

2026-09-13 22:25
專家建議旅客在拆行李前先花幾分鐘查看房間，留意是否有異常之處。圖為示意圖，非有問題房間。（記者趙健╱攝影）

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

2026-09-12 18:55
華人做海外倉，結果被警方搜出大量假貨，估值400萬美元，他大呼「貨物不是自己的」撇清，卻仍可能擔責。圖為洛縣警局此前查獲的假貨倉庫，非本案。（洛縣警局）

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

2026-09-13 19:50

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」