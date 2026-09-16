報導3人喪命車禍現場 洛NBC電視台直升機墜落3人死亡

洛杉磯市長貝斯（中）15日晚間前往車禍與墜機事故現場，了解情況。（洛市長臉書）

15日晚間，一架洛杉磯 NBC4電視台直升機在聖費爾南度谷（San Fernando Valley）墜毀，地點就在Chatsworth一起致命的大都會 巴士（Metro bus）車禍現場附近，車禍造成三人死亡。

根據洛杉磯消防局的說法，墜機事件發生於晚間 7 點前，地點位於 N. Mason Avenue 9100 街區的兩棟商業建築之間。該架直升機似乎墜落在一處停放多部車輛的區域，並砸在兩個貨櫃與幾輛汽車上方。

目前墜機的具體原因尚不清楚。從空拍畫面可以看到，墜機後引發了巨大火勢並蔓延至周邊車輛，洛杉磯消防員正在全力撲滅火舌。在火勢被撲滅後，消防員與洛杉磯警方在現場一具遺體上方架起了遮篷。

洛杉磯消防局隊長西爾弗曼（Branden Silverman）表示：「我們確認有一名死者在直升機墜毀時似乎位於機艙外。該名人員已在現場被宣告死亡……目前，我們尚未確認直升機內部有多少受害者或乘員。」消防局隨後證實，另有兩人在墜機現場被宣告死亡。

消防局隊長格羅斯（Rico Gross）在周二晚間指出，另有兩名傷者被送往當地醫院，目前傷勢不明，醫療人員尚未對外說明其具體傷情。西爾弗曼隊長補充道：「直升機本身已幾乎完全毀損，因此我們必須仔細搜查殘骸，以確認機上的受害者人數並辨識該架直升機。」在晚間 9 點前，NBC LA 電視台已證實該架直升機屬於其新聞台所有。

消防局表示，目前已聯絡聯邦航空總署（FAA）及國家運輸安全委員會（NTSB）協助調查。洛杉磯警方也已對這起墜機事故展開調查。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）及其他市府官員出席了晚間記者會。貝斯市長沉痛表示：「對洛杉磯來說，這是一個非常、非常悲慘的日子。我們今天失去了五位洛杉磯市民，我的心與所有逝者的家屬及朋友們同在……對我們的城市而言，這是一個令人心碎的夜晚。」

洛杉磯縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）則呼籲市民在此艱難時刻相互扶持：「今晚是關懷受苦之人、支持前線搜救人員並與社區團結一致的時刻。查茨沃斯經歷了極其艱難的一天。致所有今天正在哀悼、恢復或承受心理創傷的人，我們與你們同在。」

加州州長加紐森（Gavin Newsom）晚間也在 Facebook 上發表了哀悼聲明。紐森寫道：「我們的內心與今晚在查茨沃斯不幸發生的致命大都會巴士及直升機墜毀事故的受害者及家屬同在，同時也與整個 NBC4 團隊同在。感謝今晚不知疲倦工作的前線救援人員。」