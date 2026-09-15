新iPhone價格創新高 舊手機延壽靠這幾招

對不想再花一大筆錢購買新蘋果手機的消費者而言，改變充電習慣、避開高溫並定期清理，可能讓現有手機多用數年。（本報檔案照）

新手機價格愈來愈高，換機的必要性卻未必跟著增加。蘋果近期推出新系列，其中摺疊機型起價1999美元。對不想再花一大筆錢的消費者而言，改變充電習慣、避開高溫並定期清理，可能讓現有手機多用數年。

美聯社報導，智慧手機技術逐漸成熟，每代產品的改進愈來愈有限，加上新機更耐摔、防水能力更好，消費者已不像過去一樣急著升級。市場研究機構Counterpoint Research數據顯示，目前智慧手機平均更換周期約為四年，部分使用者甚至將同一支手機用七年以上。

決定手機壽命的最大因素通常是電池。蘋果指出，鋰離子電池會隨「化學年齡」增長而老化，除了出廠時間，使用溫度與充電方式也會影響壽命。電池可儲存的電量減少後，手機續航力及高峰效能都可能下降。

維修網站iFixit永續發展主管Elizabeth Chamberlain表示，鋰離子電池通常經過約300至500次充電循環後，便會明顯衰退，可能無法撐完一整天。許多人使用兩年便會達到500次，重度使用者速度更快。

她建議，平時盡量將電量維持在20%至80%之間，避免經常把手機用到完全沒電，也不必每次都充到100%；若確實需要長時間外出，再充滿電即可。iPhone 與三星手機都有充電最佳化功能，可根據使用者作息延後充滿時間。部分iPhone也可自行設定80%至100%的充電上限。

溫度同樣是關鍵。蘋果警告，應避免在華氏95度以上的環境使用或充電，否則可能永久縮短電池壽命。天氣炎熱時，不宜將手機留在曝曬的車內；若充電時持續發燙，也可暫時拆下容易積熱的保護殼。但把手機放進冰箱或冷凍庫，無法延長電池壽命。

減少日常耗電，也能拉長兩次充電之間的時間。使用者可降低螢幕亮度、開啟自動亮度和深色模式，縮短螢幕自動關閉時間，並檢查哪些應用程式最耗電，關閉不需要的背景活動。電量偏低時，可開啟低耗電或省電模式，但長期使用可能影響部分功能。

軟體更新也不能忽略。作業系統及應用程式更新通常包含最新的安全、隱私和電池管理功能。蘋果最新系統iOS 27仍支援2019年推出的iPhone 11。