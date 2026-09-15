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華裔專家：選舉後 股市恐迎15-20%下跌

洛杉磯訊
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美股近日持續跌宕，15日繼續下跌，AI產業鏈跌入低谷。美聯社
美股近日持續跌宕，15日繼續下跌，AI產業鏈跌入低谷。美聯社

美股近日持續跌宕，15日繼續下跌，AI產業鏈跌入低谷，南加華裔私募基金管理人認為，只要標普500守住7560-7620，市場仍然相當安全；美股總體在期中選舉前，應該會繼續往上。

私募基金管理人袁福廷表示，日前AI三大巨頭馬斯克、阿莫戴、奧特曼不約而同皆說要「放慢前沿AI的發展步調」，導致AI產業鏈受衝擊，半導體晶片（AMD）、記憶體晶片（MU、SNDK）、AI數據中心（NBIS、ORCL）及電力需求變緩。15日美股繼續下跌：道瓊工業指數下跌328點（-0.63%）， 納指下跌204點（-0.78%）及標普500下跌34點（-0.45%）。

袁福廷表示，雖然看起來大盤跌幅不很嚴重，但其中科技個股、AI數據中心基建股、半導體股、記憶體内儲股，繼續下跌。自六月中下跌以來跌幅都超過3至5成，尤其自聯準會主席華許（Kevin Warsh）在7月月會結束發表放鷹言論及在8月底世界銀行高峰會上再度放鷹，市場更籠罩不安氣氛，重燃升息疑慮，市場對聯準會未來貨幣政策的走向維持敏感，對短期內大幅降息的預期收窄，甚至開始重新定價更長時間的高利率環境。

不過袁福廷認為，只要標普500守住7560至7620，市場仍相當安全。他認為目前到期中選舉前，應該會繼續往上，川普不會允許華許加息；但選舉後，市場恐將會迎來15-20%的下跌，因為一切恢復正常，利多出盡。

袁福廷建議避開過度高槓桿的產品，關注具備強勁自由現金流（FCF）與高防禦屬性的優質龍頭股。 他同時建議關注總體數據： 密切注意接下來的通膨數據（CPI/PCE）及美國公債殖利率走勢，作為市場情緒轉折的觀測指標。 

精華 FAQ

  • 報導指出，壓力主要來自AI產業鏈，包括半導體晶片、記憶體晶片、AI數據中心基建股，以及相關電力需求概念股，部分個股自6月中以來已跌逾3至5成。

  • 他認為在期中選舉前，市場仍有政策與情緒支撐，加上川普不會允許華許加息，短線資金可能延續風險偏好，因此美股大盤有機會繼續往上。

  • 袁福廷預估選舉後可能出現15%至20%的回跌，因利多出盡、局勢回歸正常；他建議避開高槓桿產品，改聚焦自由現金流強、具防禦性的優質龍頭股。

華裔 AI 奧特曼

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