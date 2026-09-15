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南加男偷30輛郵政車 涉竊232人郵件認罪

記者張庭瑜/即時報導
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格蘭岱男子涉與同夥偷走30輛郵務車並竊取232人的郵件及100張信用卡、金融卡，...
格蘭岱男子涉與同夥偷走30輛郵務車並竊取232人的郵件及100張信用卡、金融卡，已就聯邦罪名認罪。（示意圖，路透社）

趁郵差下車送信時偷走郵務車，再將車開往別處搜刮郵件。格蘭岱（Glendale）46歲男子Vegen Hartoonian涉以此手法與同夥竊取30輛美國郵政總署郵務車，聯邦司法部11日表示，他已就共謀竊取政府財產及加重身分盜竊罪認罪，最高可判七年監禁。

根據認罪協議，Hartoonian與數名同夥於2023年9月至2024年11月間，駕駛租來的汽車尾隨郵務車，待郵差離開車子投遞郵件後將車偷走，再駛至其他地點搜刮車內郵件。檢方指出，遭竊的30輛郵務車每輛價值1萬1651美元，總值34萬9530美元；Hartoonian等人另竊取232人的郵件，以及100張信用卡和金融卡。

同案另有三人已就聯邦罪名認罪，分別是聖伯納汀諾（San Bernardino）50歲居民Jose Arviso、巴沙迪那44歲居民Sanjay Varma，以及高地公園（Highland Park）25歲居民Juan Nuñez。另一名被告、林肯岡（Lincoln Heights）43歲居民Mark Anthony Quitugua不認罪，案件預定2027年1月開庭審理。

精華 FAQ

  • 檢方指他與同夥先租車尾隨郵務車，趁郵差下車投遞時把車偷走，再把郵務車開到別處拆取、搜刮車內郵件與卡片。

  • 根據認罪協議，這批嫌犯共偷走30輛郵務車，總值34萬9530美元，另竊取232人的郵件，以及100張信用卡和金融卡。

  • 同案已有Jose Arviso、Sanjay Varma與Juan Nuñez3人認罪；Mark Anthony Quitugua則不認罪，案件預定2027年1月開庭審理。

司法部 郵政

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