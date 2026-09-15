欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

一對居住在亞利桑納州梅薩（Mesa）的夫妻因失業、疾病等因素無力繳納屋主協會（HOA）費用，最終面臨失去價值47萬5000美元住宅的困境。（GoFundMe）

一對居住在亞利桑納州 梅薩（Mesa）夫妻，因失業、疾病等因素無力繳納屋主協會（HOA）費用，最終面臨失去價值47萬5000美元住宅的困境。這起案件最初的HOA欠款僅977美元，但經過法拍程序及相關費用累積後，債務增加至6579美元，最後房屋甚至遭公開拍賣，以法拍競標價格8172美元取得。

目前，這對夫妻仍暫時住在這棟房子裡，並發起GoFundMe 募款，希望籌錢償還債務。據Mesa Tribune及Realtor.com報導，Toby Newton於2022年以47萬5000美元購入梅薩東區一棟四房住宅。2024年，他失去工作並被診斷出糖尿病，經濟壓力大增，連每季約170美元的HOA費用也難以負擔。

Newton表示，他拖欠費用後，曾主動與HOA協商還款計畫，先提出每月支付50美元，之後將金額提高至133.70美元，最後再提出每月200美元的方案，但均遭HOA拒絕。當時，他欠下的HOA費用及利息合計977美元。

2024年11月，HOA透過律師Augustus Shaw IV啟動法拍程序。2025年7月，亞利桑納州高等法院正式裁定房屋進入法拍程序。法院文件顯示，Newton當時欠下1311美元未繳HOA費用、1042.09美元原告相關費用，以及3345美元律師費。

2025年10月，房屋在公開拍賣中以8172美元售予Superstition Springs Community Master Association。當時Newton的債務總額達6579美元。

Newton表示，他原本被告知可在六個月內清償債務、贖回房屋，但就在這段期間，長年伴侶Sherri Patten被診斷雙側乳癌，夫妻兩人的財務壓力進一步惡化。

Newton說，Patten罹患的是進展迅速的癌症，兩人只得將有限資金優先用於生活及醫療支出，HOA債務再次被擺到後面，最終錯過六個月的贖回期限。

HOA之後同意將贖回期限延長至2026年5月15日，但所需支付的金額增加至1萬484美元。Newton於5月14日向法院提出緊急暫緩執行申請，目前仍等待法官裁定。

目前夫妻兩人仍暫住在原住宅內，並透過GoFundMe募款，希望籌措債務及相關法律、生活費用。Patten目前仍接受癌症治療，她表示，雖然目前狀況不錯，但疾病帶來的情緒與財務壓力令人難以承受，夫妻兩人仍希望有機會把房子買回來。

Newton也曾出席HOA董事會議，要求說明當初為何拒絕他的分期付款方案。Newton並質疑，HOA及律師處理這類案件的方式，讓他認為法拍可能已成為一種牟利手段。

這起案件也受到HOA法拍制度改革的關注。亞利桑納州2025年4月通過SB 1494，提高HOA啟動法拍程序的門檻，將欠費期限從至少一年延長至18個月，並將觸發法拍的最低欠款金額從1200美元提高至1萬美元。新法同時要求HOA在將欠費帳戶交由催收機構前，至少提前30天以書面通知欠費屋主。

Toby Newton於2022年以47萬5000美元購入的梅薩東區一棟四房住宅。（google map）