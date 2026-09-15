中國男奮鬥成美國CBP高管 卻因圖小利被捕

劉家佳（Terry「Jiajia」Liu，音譯）在臉書上PO出他的CBP徽章。（取自劉家佳臉書）

根據Maine Wire及Newsforce報導，一名在緬因州 卡萊斯（Calais）擔任美國海關暨邊境保護局（CBP）主管的華男，被聯邦調查局（FBI ）指控涉嫌策畫在美國國土安全部 （DHS）電腦中安裝經過修改的硬體設備，目前已遭逮捕並被起訴。

根據其Facebook頁面資料顯示，劉家佳（Terry「Jiajia」Liu，音譯）來自中國廣州。經過反情報調查後，他被逮捕。調查員透過隱藏攝影機拍攝到他闖入政府電腦並修改硬碟的畫面。

根據緬因州聯邦法院近日公布的法院文件，劉家佳涉嫌從政府電腦中拆除有價值的零組件，以較低規格的零件取代，然後將原本的零件拿到電子產品零售商換取購物點數（Credit）。

現年39歲的劉家佳被控竊取及損壞政府財產，案件涉及緬因州三處邊境設施共46台遭改裝的電腦。

據稱，劉家佳竊取電腦零件，以次換新的行為，在劉家佳上司明確警告他不得移動電腦或其零件之後仍持續進行。後來調查員安裝監視器，根據FBI宣誓書內容，拍攝到這名主管在夜班期間打開政府電腦並更換零組件。

宣誓書並未指出或暗示劉家佳安裝於國土安全部電腦中的替代硬體具有間諜活動用途。

政府估計，恢復被更換的零件需花費2萬460美元。如果更換全部46台電腦，成本約為10萬5800美元，還不包括重新配置成政府用途所需的額外費用。

劉家佳於10日在班戈（Bangor）出庭接受美國聯邦法官John C. Nivison審理。法官裁定暫時不准保釋，等待後續的羈押聽證會。他放棄初步聽證，但要求就政府提出的羈押動議舉行聽證。

根據FBI特別探員Christopher J. White的宣誓書，劉家佳是派駐卡萊斯入境口岸的CBP主管，職責範圍還包括Ferry Point與Milltown兩處設施。他的工作包含有限的資訊技術職責，但無權修改電腦設備。

政府電腦原本配備第14代Intel處理器。調查員發現，許多電腦被換成較舊型號處理器或Intel Pentium處理器。其他電腦的記憶體或儲存容量也低於原始配置。

調查員還發現失竊零件可能流向Newegg的舊品換購（trade-in）計畫。

根據FBI取得的Newegg紀錄，2025年5月至2026年7月期間，劉家佳共16次以第14代Intel Core i7處理器換取購物額度。調查員也在他的American Express銀行帳戶紀錄中發現三筆200美元的Newegg抵用額度。

在要求羈押的文件中，檢察官Chris Ruge指出，劉家佳近年頻繁進行國際旅行，並擁有「明顯的海外聯繫及足夠資源可供潛逃」。

檢方指出，即使接受電子監控，由於其住處靠近加拿大邊境，仍有「相當大機會」離開管轄範圍。

劉家佳的移民身分目前尚不明確。雖然他曾表示出生於中國廣州，但他也曾在Facebook上發布內容，顯示曾參與2020年美國總統大選投票。不過根據CBP招聘信息，其僱員要求為美國公民。

根據房產紀錄，劉家佳於2018年在卡萊斯（Calais）購入一處住宅。消息人士稱，劉家佳被捕當日，FBI搜查了該住宅。

劉家佳此前居住於奧克拉荷馬州。根據其Facebook資料，他曾在當地就讀大學，並從事政府相關工作。

公司登記與執照紀錄顯示，劉家佳曾短暫持有一家名為Jliu Farm LLC的大麻（cannabis）經營執照，該公司位於奧克拉荷馬州Webbers Falls。

有消息人士表示，劉家佳是在Bangor International Airport準備搭機返回中國時遭逮捕。不過，法院文件並未證實其被捕時的具體情況或地點。