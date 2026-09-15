億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

已故波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)和數十年好友、「股神」巴菲特(Warren Buffett)。（美聯社）

已故億萬富豪、波克夏 投資集團副董事長孟格（Charlie Munger）生前不僅是投資大師，在如何花錢這件事上，也有一套自己的算法。即使擁有足夠財力，他卻透露，有錢後反而不再替房屋購買火災保險 ，還稱「聰明人都應該這麼做」。

金融分析平台Barchart報導，孟格2023年2月出席Daily Journal年度股東大會時，被問到企業自行承擔部分風險、不向保險公司投保的「自我保險」（self-insurance）做法。孟格表示，他在生活中就是「高度自我保險」的人，並補充，巴菲特 也是如此。孟格當時表示，以他的財力來說，替房屋購買火災保險沒有太大意義，因為即使房子被燒毀，他也很容易負擔重建費。

孟格的核心觀念是，保險應該用來防範「賠不起」的風險。如果一筆意外支出即使發生，也不會對個人財務造成重大傷害，那麼與其支付保費，他更願意自己承擔風險。

談到這套做法，孟格說「所有聰明人都應該照我的方式做」。他認為，生活中其實應該有更多「自我保險」，因為購買保險除支付實際風險成本，還包含理賠、佣金等成本。他直言，投保人支付的保費，還要承擔其他人的保險詐欺成本。

他以房屋失火為例，如果他的房子燒掉，他會直接開支票重建，而不是花時間與保險公司處理理賠。孟格認為，對有能力承受損失的人而言，自行承擔某些風險，反而更簡單。

孟格還透露，他過去除極少數例外，汽車也沒有購買碰撞險；等到真正富有後，更停止替房屋購買火災保險，選擇由自己承擔可能的損失。

報導指出，這番話格外引人注意，是因為孟格長年擔任波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）副董事長，而保險正是波克夏的重要業務之一。當主持人說出這點時，孟格仍堅持他的看法，表示即使這番話對波克夏沒有好處，他仍認為，有能力「自己保自己」的人，可以考慮自行承擔風險。

不過，報導提醒，孟格的說法不是鼓勵所有人放棄保險，而是建立在一個重要前提：必須有足夠財力承擔最壞情況。換句話說，孟格真正強調的並非「保險不值得買」，而是應該把保險留給無力承擔後果的重大風險。

此外，美國法律一般不要求屋主一定購買房屋保險，但如果房屋仍有房貸，貸款銀行通常會要求借款人維持房屋保險，以保障作為抵押品的房產。