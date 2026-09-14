2758號決議再成焦點 洛杉磯僑界挺台參與聯合國

大洛杉磯僑界9日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行聯合記者會，僑界代表與出席人士共同表達支持台灣參與聯合國的立場。（記者張庭瑜╱攝影）

第81屆聯合國 大會即將在紐約召開，大洛杉磯 僑界9日聯合發布「支持台灣參與聯合國共同聲明」，呼籲國際社會支持台灣參與聯合國及相關機構。聲明並將焦點放在聯合國大會第2758號決議，主張該決議並未處理台灣在聯合國的代表權問題，不應被擴大解讀為排除台灣參與聯合國體系的依據。

駐洛杉磯台北經文處長馬博元表示，台灣爭取國際參與「從來不是為了面子」，而是希望以國際社會一員的身分，為全球事務作貢獻。他說，即使台灣在部分國際場合受到限制，台灣人民仍持續透過醫療、公共衛生援助及其他國際合作，協助有需要的國家與地區，展現「Taiwan Can Help」精神。

馬博元指出，第2758號決議沒有提及台灣，近年愈來愈多民主國家及國際人士公開討論該決議與台灣國際參與的關係；台灣持續主張維護台海現狀、以和平方式處理爭端，台海和平穩定不僅攸關台灣安全，也與印太地區及全球供應鏈穩定密切相關。

總統府國策顧問田詒鴻表示，台灣具備民主、自由及經濟發展基礎，也有能力在和平、公共衛生、氣候安全及人權等議題上作貢獻。台灣被排除在聯合國及部分相關組織外，不僅限縮台灣的國際參與，也使國際社會失去與台灣合作的機會。

總統府國策顧問林榮松表示，近年美國及其他民主國家對第2758號決議的公開討論逐漸增加，對台灣參與國際組織的支持也更為明確。他認為，台灣除持續爭取國際支持，內部也應進一步凝聚共識，並促請立法院就第2758號決議及台灣國際參與議題形成跨黨派立場。

共同聲明提出四項訴求，包括正視台灣人民參與國際社會的權利；不應錯誤解讀或擴大適用第2758號決議；依公平與正義原則，尋求適當方式讓台灣參與聯合國相關會議及活動；以及共同維護台海和平穩定，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀。

行政院政務顧問溫玉玲及多個南加州僑團也派代表共同響應。