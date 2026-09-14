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Costco保鮮盒蓋用久了容易漏？這款可「終身免費換新」

記者趙健/洛杉磯即時報導
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Costco常見的保鮮盒品牌Pyrex和Snapware，提供盒蓋免費換新保固。...
Costco常見的保鮮盒品牌Pyrex和Snapware，提供盒蓋免費換新保固。（受访者提供）

家裡的保鮮盒用了好幾年，盒身還完好，塑膠盒蓋卻先出現裂痕、卡扣損壞，甚至密封效果變差，很多人的第一反應可能是重新買一套。其實，在好市多Costco）常見的Pyrex和Snapware保鮮盒，盒蓋壞了可以免費換新。

不過，要換盒蓋並不是把舊飯盒拿回Costco退貨，而是直接向品牌方提出保固申請。消費者可以進入Pyrex Home.com官網，進入「Customer Care Center」，再找到「Product Warranties / Safety and Usage」頁面，點擊「Warranty Request Form」保固申請表入口。按照表格填寫資料並提交後，即可向客服提出保固申請。填表時，會要求填寫產品編號，可在盒身上找到。

Snapware竟有終身保固

同樣是Costco常見保鮮盒，Pyrex和Snapware雖來自同一家公司，但兩者保固期限並不一樣。

根據公司官網，Pyrex提供兩年有限保固。自購買日起兩年內，如果Pyrex玻璃產品因烤箱熱力造成破裂，或Pyrex非玻璃配件存在製造缺陷，依規定予以更換。

Snapware則提供「終身保固」。官方條款顯示，如果Snapware塑膠盒蓋或容器在產品使用壽命期間被發現存在材料或製造工藝缺陷，品牌方承諾予以更換；如果完全相同的產品已經沒有，則會以相近產品替代。不過官方明確規定，因誤用、疏忽、意外破損或自行嘗試維修造成的損壞不在保障範圍。

有華人消費者近日分享實際申請經歷。她家中的Snapware保鮮盒是在Costco購買，由於已經用了很久，購買收據早已找不到。發現盒蓋破損後，她在Pyrex Home官網填寫Warranty Request Form，沒想到第二天就收到客服回覆。

據她分享，客服進一步詢問產品何時、在哪裡購買，並要求提供盒蓋損壞照片。客服也曾詢問購買收據，但由於產品購買時間太久，她便如實告知已找不到發票。客服確認相關資料後，仍批准其申請，替換盒蓋及運費均完全免費。

飯盒蓋怎麼用也有講究

Snapware塑膠盒蓋可以放入微波爐、冰箱及冷凍庫，但微波加熱時，應先將盒蓋卡扣全部打開，並把盒蓋稍微錯開，讓蒸氣有空間排出。官方還特別提醒，為避免塑膠出現染色或起泡，微波時不要過度加熱高脂肪、高糖、油類及番茄醬等食物。

清洗方面，Snapware可以使用洗碗機，但官方要求放在上層置物架。手洗時則應避免使用磨蝕性清潔劑和粗糙刷具，也不要用尖銳餐具在容器內切割食物。

Pyrex玻璃盒身同樣有一些容易被忽略的使用禁忌——避免突然的溫度變化，例如不能將熱玻璃盒直接放在濕冷表面，也不要從冷凍庫直接移入熱烤箱；使用烤箱時應先預熱。

精華 FAQ

  • 不是拿回Costco退貨，而是到Pyrex Home官網的Customer Care Center，進入Warranty Request Form填寫資料申請。表單會要求產品編號，並依客服指示補充照片與購買資訊。

  • Pyrex提供2年有限保固，主要針對玻璃產品因烤箱熱力破裂或非玻璃配件的製造缺陷。Snapware則提供終身保固，只要是材料或製造瑕疵，原廠通常會予以更換。

  • 微波時要先打開所有卡扣並稍微錯開盒蓋，避免蒸氣累積；洗碗機需放上層。手洗不要用磨蝕性清潔劑、粗刷或尖銳餐具，也要避免過度加熱高脂、高糖和番茄醬類食物。

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