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加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見

加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見

記者邵敏／即時報導
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2014年至2020年，在美接受代孕服務的國際準父母中，約41%來自中國。（示意...
2014年至2020年，在美接受代孕服務的國際準父母中，約41%來自中國。（示意圖取自Pexels）

加州單身媽媽Judy發現，她正為中國一位行事低調的億萬富翁代孕生子。Judy曾多次試圖與這位委託代孕的男子見面，希望了解對方家庭情況，但未能如願，「我到底有沒有知情權？」

據CBS、紐約郵報等報導，外洩文件揭露，Judy所懷孩子的準父親就是中國億萬富豪徐波（Xu Bo）。據稱，徐波通過代孕已有數百名子女，但Judy代孕時並不知道孩子的父親是誰，「中介機構本應在匹配階段就透明，告知究竟為誰生孩子，以及對方的家庭情況。」

Judy首次公開自己的經歷，她是一位獨自撫養孩子的單親媽媽，最初看到廣告，稱代孕可獲12萬美元報酬，Judy希望攢錢買房，她透過Patriot Conceptions代孕機構接受配對，機構告訴她，準父親是一名希望擴大家庭的單身男子。Judy曾問對方過去找過多少名代孕媽媽，得到答案是「相當多」，接近24人。她當時已覺不尋常，但因為已簽約、需要這筆收入，她最後接受胚胎移植。當得知準父親身分後，Judy至少五次要求與徐波見面，但始終沒有成功，她目前仍在等待孩子出生。

CBS調查發現，隨著名人案件曝光，瘋狂的代孕產業浮出水面，該產業專門協助中國精英階層、富豪在美生育大量子女。報導指出，2014年至2020年期間，在美國接受代孕服務的國際準父母中，約41%來自中國。許多人聘請代孕媽媽時前往加州，因為該州擁有最有利的法律環境，而且從地理位置看，是距離中國大陸或台灣最近的州。

CBS稱，代孕在中國非法，這項產業在美國也缺乏管制。孕母通常受高額報酬誘惑、或出於幫助他人的願望接單，卻發現自己和孩子無法獲得實質性保護。很多代孕媽媽直到分娩時才見到委托父母，甚至根本從未見過面。

洛杉磯華人宣國軍、Silvia Zhang代孕案，引起廣泛關注，兩人透過代孕生育21名孩子。CBS最新報導指出，其中一位女子Maria Castellanos兩次為其代孕，第一次生產時，Castellanos並不知道自己只是眾多孕母中的一人，「我當時震驚了，對所有涉事人員感到憤怒。」孩子出生後，Silvia隔天才到醫院，護士一度詢問，「孩子要交給誰？」因為Castellanos已簽署放棄親權的文件。第二次代孕時，Silvia才告知Castellanos自己有伴侶，並承認當初為降低代孕機構費用，謊稱單身。

宣國軍和Silvia在代孕案件中，否認有不當行為，並在法庭文件中表示，兩人原本計畫組建一個大家庭，相關調查仍在進行中。

多年來，法規重點保護尋求代孕服務父母的權利，保護他們在孩子分娩後的親權。但近年來，陷入困境的反而是代孕母親，律師Melissa Brisman認為，這些案例是缺乏法律監管的必然結果，「在大多數美國人看來，一對父母在不同州同時安排20名代孕母親卻互不知情，這完全不道德。但目前沒有法律規定，委託父母可以使用多少名代孕母親。」

精華 FAQ

  • 她在配對時只被告知準父親是想擴大家庭的單身男子，直到後來才知道對方是中國億萬富翁徐波。她認為中介應提前透明揭露委託人身分與家庭狀況。

  • 報導指出，徐波疑似透過代孕已有數百名子女，而中國富豪跨境代孕並非個案。CBS調查稱，2014年至2020年間，國際代孕委託人中約41%來自中國。

  • 報導認為，美國多數法規著重保護委託父母的親權，卻對代孕母親缺乏充分保障。有人甚至同時安排多名孕母互不知情，顯示監管不足與倫理爭議嚴重。

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