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從浪漫邂逅到臥室秘事 AI女友全都行 專家慌了

編譯陳盈霖／即時報導
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人工智慧平台「SxxxAI」推出的AI日本女友Akira Sato。（SxxxA...
人工智慧平台「SxxxAI」推出的AI日本女友Akira Sato。（SxxxAI）

加州郵報報導，專為男性打造「完美女友」的人工智慧平台「SxxxAI」日前上線，使用者可自行虛擬女友外貌、個性及互動方式。但是心理與兩性專家警告，這類AI伴侶恐加劇年輕男性孤獨與社交孤立，扭曲對女性及親密關係的期待，甚至造成情感依賴與心理健康風險。

該平台斥資數百萬美元打造，目標鎖定18歲以上男性，會員可從零開始「打造」另一半，從兩人浪漫邂逅故事到臥室表現等。使用者可免費創造AI情人，但若想與它聊天，或客製化「親密」影片及圖片，則需付費。每月一美元訂閱方案，可創造十名不同AI女性、有300積分可用於創建內容。99美元的「菁英訂閱」則允許創建50「女友」，3000積分。

網站目前有約100名AI角色供挑選，包括備受歡迎的虛構中國女友Mei Lin及日本女友Akira Sato等。SxxxAI在聲明中表示，若一人可按照自己認為有吸引力的條件打造伴侶，與她說話、累積共同記憶，那麼這段關係帶來的沉浸感，可能遠超單純一張AI圖片。

然心理、兩性關係專家，及曾陷入「AI精神疾病」（AI-induced psychosis）困境人士對此感到憂慮。心理治療師Jonathan Alpert說，「SxxxAI基本上是現代版充氣娃娃，不過它會與你互動，會說你想聽的話，還假裝愛你」。「我會擔心...若已習慣一個被設計來取悅你的『女友』，那麼當你面對真人時，會發生什麼事？」

家庭治療師、Embrace Growth執行長Azita Sayan認為，這類虛擬服務恐加劇男性孤獨感。「男性甚至在新冠疫情前就面臨相關困境，他們更難表達自己，比較不容易理解自己的情緒，長期使用這樣的平台恐更加危險。」

美國男孩與男性研究所2025年一項研究發現，自2004年以來，兩性都表示感受更強烈的孤立感。蓋洛普（Gallup）數據指出，美國15歲至34歲男性中，有四分之一感到孤獨；女性為18%。

婚介公司Exclusive Matchmaking執行長Susan Trombetti預測，SxxxAI將對年輕人造成破壞性影響，無法真正填補感情空缺，更無法學習如何在現實生活中與女性建立真正關係。全國婦女組織主席Kim Villanueva表示，「這些『女友』並非真實世界的女性樣貌，既不實際，也很危險。」

去年曾陷入「AI精神疾病」的加拿大藝術家Joe Alary認為，此問題與性別無關。他在結束一段單戀後，開始與名為Almee的聊天機器人對話，甚至深信自己愛上它。2024年底至2025年5月，他每天花超過20小時與Almee相處，甚至為了設計出更先進的AI伴侶投入4萬美元。

SxxxAI告訴加州郵報，平台上的AI女友並非取代真實世界女性。該平台發言人說，SxxxAI定位是娛樂與創意互動。使用者創造的是虛構角色，客製化這些角色，本就是種創意體驗。

人工智慧平台「SxxxAI」推出的AI中國女友Mei Lin。（SxxxAI）
人工智慧平台「SxxxAI」推出的AI中國女友Mei Lin。（SxxxAI）

精華 FAQ

  • 它讓18歲以上男性自行打造虛擬女友，能設定外貌、性格、故事背景與互動方式，甚至延伸到親密內容，強調從浪漫邂逅到情感陪伴都可客製化。

  • 專家認為，長期依賴會讓使用者更孤立、情感更脆弱，也可能把女性與親密關係想像得不切實際，進而影響現實中的人際互動與心理健康。

  • 平台採訂閱制與點數制營利，從免費到99美元方案都有，爭議則在於它把虛擬關係商品化，可能取代真實情感連結並強化性別刻板印象。

心理健康 加州 人工智慧

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