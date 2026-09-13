男子考察餐廳選址 途中遇華人悍匪 被搶7萬美元

警方在柯汶那逮捕一名持械搶劫的嫌犯，並查獲一把已上膛的幽靈槍、點鈔機、假身分證件及多支手機。（Alhambra Police Department）

KTLA5電視台報導，一名男子日前在南加華人 聚居的聖蓋博谷地區考察餐廳選址時，坐在車內遭人持械威脅，被迫交出隨身攜帶的約7萬美元。警方其後在柯汶那（Covina）逮捕一名嫌犯，並查獲一把已上膛的幽靈槍、點鈔機、假身分證件及多支手機。

根據阿罕布拉 警局（Alhambra Police Department）的消息，案發時，受害者正在聖蓋博谷物色一處可能開設餐廳的地點。他坐在自己的車內時，一名男子突然走近，要求他交出錢財，並以武器威脅。

受害者因擔心自身安全，將隨身攜帶的約7萬美元交給對方。警方表示，嫌犯得手後與其他人駕車逃離現場，但目前尚未說明其他涉案人員的人數及身分。

阿罕布拉警探展開調查後，在柯汶那追查到一名嫌犯。警方稱，當時該男子仍穿著一身黑衣，與他涉嫌犯案時所穿服裝相同。

警方在調查過程中查獲一把已上膛的幽靈槍、現金、假身分證件及相關文件。警方還在一輛車內找到點鈔機、裝有另一套全黑服裝的行李，以及四支手機。

警方將嫌犯確認為居住柯汶那的唐孔利（Kongli Tang，音譯）。他隨後被捕，並被押入阿罕布拉警局拘留所。

警方尚未公布案發的確切時間及地點，也未說明是否仍在追查其他嫌犯，以及受害者遭劫的7萬美元中有多少已被追回。

警方將嫌犯確認為居住柯汶納的Kongli Tang。（Alhambra Police Department）

警方搜出的部分物品。（Alhambra Police Department）

警方搜出的部分物品。（Alhambra Police Department）