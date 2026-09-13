加州長者退休後兼職賺8萬 卻被罰100多萬 原因是？

加州一名女性長者退休後兼職，被要求追回105萬美元退休金。（示意圖，Pexels）

加州 一名女性退休 後從事兼職顧問工作，收入有8萬美元，卻被要求追回105萬美元退休金 ，或接受每月退休金減半的方案。原因是她被認定違反退休後重返公職規定，遭加州公務員退休系統（CalPERS）追討巨額退休金。

據Calmatters等媒體報導，當事人Linda Samsom在地方政府工作多年，退休前任職南加河濱縣公務員，工作內容包括處理無繼承人的遺產，以及協助處理無力負擔喪葬費用者的相關事務。退休後，Yolo County警局希望她協助建立類似的工作機制，聘請她擔任「顧問專員」，負責制定政策及工作程序。

Samsom表示，她非常喜歡這份兼職工作，也認為自己是在利用多年累積的經驗協助警局。公開薪資資料顯示，她退休後在警局工作期間，年收入7200至2萬3000美元，同時領取每月約1萬美元的加州公務員退休金。但CalPERS審計後認定，Samsom每小時50美元的薪資高於政府機構同類職位的薪資標準，違反加州退休金法規，要求退回兼職期間領取的全部退休金，共計105萬875美元；另一個選擇則是接受退休金減半。

Samsom對此表示震驚，她說，感覺像是在坐過山車，「太可怕，我陷入極度恐慌，滿腦子都在想，如果養老金被砍半這日子怎麼過。另一方面，我非常憤怒，原以為CalPERS是屬於退休人員和政府雇員的機構，沒想到竟這樣對我。」當事人目前已提告CalPERS，控告該部門在處理退休金追討案件時忽略三年時效限制，且相關處罰與所謂違規行為相比過於嚴厲。

CalPERS表示不評論正在進行的訴訟。不過，該部門在其他相關行政案件中主張，針對退休後違規工作的案件並沒有三年追訴期限，因為這類案件涉及的不是單純行政錯誤，而可能是刻意規避退休制度規定。加州法律規定，退休人員若違法重返公職，需退還違規工作期間所領取的退休金。

CalPERS提醒，退休人員可以在符合規定的情況下，以「退休年金領取者」（retired annuitant）身分為CalPERS雇主短期工作，但必須符合多項條件，包括職位必須是符合規定的退休人員職位、薪資必須落在同類職位正常薪資範圍內，而且每個財政年度最多工作960小時。若違反相關法律，CalPERS可以終止退休待遇，並追回違規工作期間已支付的退休金。

Samsom並非唯一面臨巨額追討的退休人員。另一名原告David Dowswell，退休後曾為市政府提供顧問服務，CalPERS後來也認定其工作方式違反退休金規定，要求他償還106萬4000美元。Dowswell的退休金今年4月經和解後恢復，但相關和解並沒有解決CalPERS究竟可以追溯多久、以及是否受到時效限制等核心法律問題。

此類案件促使加州立法機構提高CalPERS審計透明度。州長紐森8月簽署參議院第1038號法案（SB1038），要求CalPERS在啟動雇主審計前，在網站公布接受審計的雇主，以及審計的目的和範圍；同時要求受審計的雇主將相關通知轉交可能受到影響員工的工會或其他代表。審計完成後，工會也將取得受影響會員名單及最終審計報告。據悉，新法將於2027年1月1日生效。