我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5000元「川普紅利」錢哪來？盧特尼克：不會動用納稅人的錢

打破美數十年中立 川普喊「樂見愛爾蘭統一」英國急回應了

台裔童西洋棋全美第1 將代表美國參賽 父：始於偶然

記者王若然／聖瑪利諾即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美國西洋棋協會全美9歲年齡級排名第一的官沛霖，6歲才開始接觸西洋棋。（Nick...
在美國西洋棋協會全美9歲年齡級排名第一的官沛霖，6歲才開始接觸西洋棋。（Nick提供）

在8月美國西洋棋協會（US Chess Federation）的全國棋手排名中，南加州華裔男孩官沛霖（Wesley Kwan）在全美9歲年齡級中位列第一。官沛霖6歲開始下西洋棋（又稱國際象棋），短短兩年就在全美選手排名中名列前茅，最終在8月的排名位列第一，並將在11月代表美國參加於墨西哥舉辦的2026北美青年西洋棋大賽。

●姊姊學棋 他順便上課 

官沛霖的父親Nick Kwan說，家中無人玩西洋棋，兒子接觸西洋棋也始於偶然。2022年，6歲的官沛霖與西洋棋的相遇始於一棵大樹下。Nick介紹，當時原本給官沛霖的姊姊官羽彤（Melody Kwan）報名西洋棋課。但為接送方便，Nick詢問老師能否也收下弟弟。官沛霖當時才上幼稚園，還不到最小接收的一年級學齡。老師當時說，如果他聽話就可以。就這樣，以「接送方便，不用帶娃」為由，官沛霖進入課後班。

Nick回憶，官沛霖在課後班不打籃球，也不願在戶外玩耍。他竟然在一棵大樹下，跟著老師學下棋。Nick說：「我心想，他可能只是覺得好玩，當時沒在意。」之後，官沛霖開始上西洋棋課，並在當年11月的新手巡迴賽拿了第一名。Nick的心態發生變化：「等下，也許他真的懂點什麼。」與此同時，姊姊對西洋棋失去興趣，不再下棋。

●無心插柳 他反而沉迷 

在後面的日子，小小的官沛霖展現出對西洋棋狂熱的興趣。Nick說，家裡對他不好好學習的懲罰，是不得玩棋。為了能在周末下棋、參加比賽，官沛霖在學校的成績十分優秀。為了提升他曾一度落後的英文寫作，Nick要求他每次輸棋後寫感想。如此一來，官沛霖的英文寫作突飛猛進，老師都摸不著頭腦，不知是什麼原因。

去年一家人計畫旅行，官沛霖的願望，是到冰島看西洋棋傳奇大師Bobby Fischer的墓，了解他的人生故事。Nick說，平日他玩電腦，唯一的活動就是在電腦上玩西洋棋。平時上學日，他每天會練習下1.5至2小時西洋棋。他是聖瑪利諾聯合學區的小學生。

●多次奪冠 稱霸9歲組  

官沛霖在8月的9歲年齡組西洋棋手中排全美第一。公布排名的美國西洋棋協會是最權威的機構之一，根據棋手參加比賽獲取的積分做排名。近兩年，官沛霖一直在相關年齡組名列前茅。他獲得的主要賽事冠軍包括2022年美國公開賽新手組冠軍；2024年南加K-3國際象棋州錦標賽並列冠軍；2025年拉斯維加斯國際西洋棋9歲以下組冠軍；2026年內華達州K-5國際象棋州錦標賽冠軍等。

Nick是急診科醫師。他說，家中沒有人玩西洋棋。他小時候在台灣長大，曾熱愛圍棋，但當時的教育理念是以課本學業為主，沒有機會深入研究。在美國，教育理念不同，他很鼓勵兒子玩西洋棋。他說，好過打電腦遊戲。

官沛霖的姊姊官羽彤也為支持弟弟的愛好，發起Rooklogic組織。 這是一個聖谷地方西洋棋組織 。

今年8月，Wesley Kwan成為9歲年齡組西洋棋全美排名第一。（美國西洋棋協...
今年8月，Wesley Kwan成為9歲年齡組西洋棋全美排名第一。（美國西洋棋協會）

官沛霖和他的貓「維也納」。他以喜歡的西洋棋「維也納」開局命名。（Nick提供）
官沛霖和他的貓「維也納」。他以喜歡的西洋棋「維也納」開局命名。（Nick提供）

官沛霖在西洋棋比賽中。（Nick提供）
官沛霖在西洋棋比賽中。（Nick提供）

精華 FAQ

  • 他在8月美國西洋棋協會公布的全國棋手排名中，位居9歲年齡級第1，成為該組別全美最強棋手之一，也因此取得代表美國出賽資格。

  • 他原本是陪姊姊上課，因接送方便才一起進入課後班，6歲時在老師引導下開始學棋，之後在新手賽奪冠，逐步累積積分與實力。

  • 父親Nick鼓勵他把下棋當作優於打電動的活動，並要求他輸棋後寫感想來練英文寫作；姊姊也成立Rooklogic組織，支持弟弟與社區棋藝發展。

華裔 加州 墨西哥

上一則

南加暴熱 大量空調罷工 華人技師一天跑五六場忙翻

延伸閱讀

聖蓋博首辦西洋棋慈善賽 募款防治乳癌

聖蓋博首辦西洋棋慈善賽 募款防治乳癌
美網／44歲小威復出不設目標：一場一場打

美網／44歲小威復出不設目標：一場一場打
美網／才從哥大畢業 22歲華裔新星鄭瑞首度參賽闖第3輪

美網／才從哥大畢業 22歲華裔新星鄭瑞首度參賽闖第3輪

美網／澳洲壞小子遭禁賽 希臘名將稱不意外

美網／澳洲壞小子遭禁賽 希臘名將稱不意外
金馬獎導演楊敦平6歲孫女寫詩 登英國出版平台

金馬獎導演楊敦平6歲孫女寫詩 登英國出版平台
約克維奇第20度征戰美網 有望在4強碰上阿爾卡拉斯

約克維奇第20度征戰美網 有望在4強碰上阿爾卡拉斯

熱門新聞

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

2026-09-07 19:14
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

華人回台養老 美台花費差很大 她考慮數年決定賣房返鄉

2026-09-06 02:18
加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。圖為示意圖。美聯社

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

2026-09-11 16:31
楊詠儀（中）和她的兩個試管女兒楊壹塵（左）和楊壹禪。（圖／楊敦平提供）

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

2026-09-11 22:14
才廣懿（左三）不時和老朋友們相約吃飯雅聚。（才廣懿提供）

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

2026-09-05 22:16
對社安福利而言，完整退休年齡正逐步增加。（美聯社）

退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧

2026-09-07 22:02

超人氣

更多 >
金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學
遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口
女神卡卡喜迎第一個孩子 與未婚夫波蘭斯基升格父母

女神卡卡喜迎第一個孩子 與未婚夫波蘭斯基升格父母
75歲「星爺御用配角」張美娥公開求職 網友勸退：好好養老吧

75歲「星爺御用配角」張美娥公開求職 網友勸退：好好養老吧
「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定