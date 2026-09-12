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南加暴熱 大量空調罷工 華人技師一天跑五六場忙翻

記者楊青／洛杉磯即時報導
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南加持續高溫，AC HERO的師傅們為商家修理、安裝空調，一天要連趕五、六場，服...
南加持續高溫，AC HERO的師傅們為商家修理、安裝空調，一天要連趕五、六場，服務供不應求。（AC HERO提供）

南加州天氣持續暴熱，許多商家和民宅冷氣系統「罷工」，空調技師一天馬不停蹄連趕五、六場，維修安裝等服務供不應求。

「昨天聖塔蒙尼卡方向跑六個現場，今天原以為恩西諾、千橡樹、北好萊塢和巴沙迪那四個現場跑完，就可以下班，結果又來了個格蘭岱的餐廳。」南加空調聯盟（AC HERO）執行長Hannh張表示，她與技師團隊已連續每天都至少跑五、六個地方。「不少中餐館的製冷系統突然出現故障，為了讓商家第二天能正常營業，有時一直幹到深夜」。

她表示，今年南加州很多地區連續高溫，空調長時間運轉，本身就是對設備的一大考驗，一些使用多年的老舊空調，更是難以抵禦長時間的工作折磨。

Hannh張說，除了住宅空調外，餐館、麵包房和酒店的空調故障情況也很多。尤其是餐館和糕點店，廚房做菜加上客人需要，冷氣需求量極大，高溫下機器一直運轉，一旦空調「罷工」，營業馬上受影響。

Hannh表示，今年不少商家還遇到被盜情況，安裝在建築物頂層的大型空調内的銅管和壓縮機遭盜，等要大量使用空調時，商家才發現系統已因部件缺失而無法運作，只能全部換新，損失慘重。

●民宅、商業空調 年保養2至4次

Hannh提醒，不少商家和住家的空調都比較老舊，更需要平常多保養，不要等到天熱需要冷氣，才發現空調有問題。保養包括濾網是否通暢、室外機周圍是否有阻塞、設備是否能正常散熱等，都是平常應做好的功課，否則臨時抱拂腳，有時真的很難找到好的空調技師來及時幫忙解決問題。

她表示，商業空調正規的操作，是一年保養四次，除濾網外，皮帶、壓力值等，都需要常年保持隨時可用狀態。民宅空調最好也要保持每年二次保養，養寵物的家庭，貓狗毛髮較多，建議每兩個月就換一次濾網，否則一旦天氣連續數日達到華氏100度左右甚至更高，空調幾乎全天候運轉，設備負荷大增後，突發故障的可能性也會升高。此外，如果家中空調已經出現製冷不足、異常聲響或其他問題，最好及早處理，不要等到完全停止運轉才尋求維修。

●冷媒非消耗品 不夠先找漏點 

Hannh表示，不少人認為老空調工作效率不佳，是因為冷媒不夠，所以每年都需要補充。這個觀念不正確。她表示，正常運作的空調系統，冷媒不是消耗品，不應該每年、每半年甚至每隔幾個月就要補充。「如果空調總是需要充氟利昂，建議一定要先找漏點。」她解釋，如果空調系統需要不斷補充冷媒，通常意味系統可能存在漏點，把漏點修復之後，再按照需要補充冷媒，才是治標又治本。

Hannah認為，即使民眾自行檢查出來問題，也不建議自己動手修理。因為空調的電是高壓電，冷媒也是高壓，如果不是專業操作，相當危險。

商家安裝在建築物頂層的大型空調被盜壓縮機和銅管，只能全部換新。吊車正將新空調吊上...
商家安裝在建築物頂層的大型空調被盜壓縮機和銅管，只能全部換新。吊車正將新空調吊上頂樓。（AC HERO提供）

南加持續高溫，AC HERO的師傅們為住家修理、安裝空調。（AC HERO提供）
南加持續高溫，AC HERO的師傅們為住家修理、安裝空調。（AC HERO提供）

精華 FAQ

  • 因為連續高溫讓空調長時間滿載運轉，老舊設備更容易出問題，導致商家與住家維修需求暴增，技師一天常要趕五、六個現場，甚至忙到深夜。

  • 除了住宅外，餐館、麵包房和酒店最常出現問題，尤其餐館與糕點店對冷氣需求更高，廚房熱源與客人用餐需求疊加，一旦空調罷工就會立刻影響營業。

  • 專家建議商業空調一年保養4次、民宅至少2次，養寵物家庭更要常換濾網；冷媒不是消耗品，若總是需要補充，應先找出漏點並由專業人員處理。

南加 罷工 華人

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