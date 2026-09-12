擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

ICE於今年8月19日在拉斯維加斯瑞德國際機場逮捕一華男。（示意圖，路透）

8 News Now電視台報導，中餐館老闆魏嘉良（Jialiang Wei，音譯）8月19日從夏威夷 搭乘阿拉斯加航空，抵達拉斯維加斯雷德國際機場時，遭五名美國移民暨海關執法局（ICE ）人員逮捕，指其非法居留。魏嘉良沒有犯罪記錄，其庇護申請案仍在審理中；近期與魏嘉良類似的庇護申請者被捕案例，呈上升趨勢。

出生於中國的魏嘉良，9月8日在拉斯維加斯出席聯邦移民法庭聽證會。其代理律師蘇爾（Dee Sull）表示，有些人明明已向美國公民 暨移民服務局（USCIS）提交合法居留申請，但仍被ICE逮捕，這是為什麼？他在法院外說，「我現在甚至無法昧著良心告訴外國人，即使用觀光客身分來美，也可放心在這個地方消費。我在墨西哥和加拿大客戶，都不想來這裡。」

聯邦檢察官於當天聽證會上表示，魏嘉良的庇護申請有問題。檢方透露，他早在2015年即抵達夏威夷，直到2022年才提出庇護申請。蘇爾指出，魏嘉良無犯罪記錄，在夏威夷擁有數家餐廳，與兩名在美出生的子女及妻子同住，其母的庇護申請已獲通過。法官最後裁定魏嘉良可交保候審。

蘇爾說，很明顯，即使沒有犯罪紀錄，人們仍會遭ICE綁架式逮捕。不幸的是，拉斯維加斯大都會警局與ICE簽署「合作備忘錄」，運輸安全管理局（TSA）亦配合ICE行動。

拉斯維加斯大都會警局一項政策規定，當外籍人士因重罪、家暴、酒醉駕車、入室竊盜、竊盜、輕罪偷竊或襲警被捕並起訴時，因這些罪名對公共安全造成很大影響，拘留服務部門會在其辦理收押及獲釋時通知ICE。

今年4月6日，該警局在永利酒店（Wynn）自助餐廳逮捕來自南加的米薩基揚（Arpine Misakyan），她因毆打丈夫涉嫌家暴。據悉，米薩基揚的庇護申請案也在審理中。警方當時告訴米薩基揚的丈夫，「在內華達州，這種情況會拘留12小時。你倆可先分開冷靜一下。」

克拉克縣（Clark County）檢察長辦公室後來決定不追究米薩基揚的家暴指控，但這並未阻止ICE將其遣返。根據ICE，她在拘留所待了三個月，7月4日自行離境返回亞美尼亞（Armenia）。

今年7月，ICE探員也在雷德國際機場逮捕來自南非的馬蘭格尼（Nqobile Malangeni），當時她正準備搭機前往康乃狄克州。

拉斯維加斯會展及觀光局執行長希爾（Steve Hill）對ICE逮捕行動表示，確實聽到一些相關說法，有些人擔心自己不被待見。對我們來說，最重要的是確保那些有權待在這裡、合法居留的人，能感受自己受歡迎。