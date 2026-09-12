神童 南加6歲華人女童寫詩 登英國Young Writers

楊壹塵的英文詩歌《Once Upon A Dream》最近登上英國《Young Writers》出版平台。（圖／楊敦平提供）

「昨夜我做了一個夢，夢裡有一口許願井。」聖瑪利諾 6歲華童楊壹塵（Penny Yang）的英文詩歌《Once Upon A Dream》最近登上英國Young Writers出版平台，成為該平台有史以來年紀最小的詩歌創作者之一。

對爺爺楊敦平而言，這不只是「孫女會寫詩」的喜事，而是多年來放進孩子心裡的一本本書、平常講的一個個故事、一段段中英文交織的生活，終於長出自己的花朵。

熱愛藝術 傳給下一代

楊敦平是台灣金馬獎紀錄片得主，1970年移民美國。電影、文學和藝術是他人生的重要部分，這些興趣也在不知不覺中進入下一代。

他的獨生女楊詠儀先後獲得柏克萊加大英國文學碩士和南加 大法學博士，在知名律師事務所工作15年。之後，她走回自己喜愛的電影與文學領域，攻下美國電影學院（AFI）編劇碩士學位，目前在HBO Max擔任編劇團隊主管。

「潛移默化的力量無形而巨大。」楊敦平說，女兒小時候他拍電影，常帶著女兒到片場，甚至抱著她工作，電影、文學和藝術慢慢成為她生命的一部分；如今，女兒對文學和藝術的熱愛，正默默傳給下一代。

不到6歲的Penny寫道：

I wished for:

All the animals to be free from the zoo.

All the people to have a home to sleep in.

My grandpa to always be healthy and never sick.

My grandma to get all her fancy things.

Baby sister to get all the playtime she wants.

My mom to always be happy and never tired.

My mommy asked me

Why I didn't make any wishes for myself.

She didn't know.

Those wishes were all for me.

楊敦平說，孫女說出了自己夢，女兒將孩子的夢記錄下來，於是有了《Once Upon A Dream》，這也是Penny第三首獲得發表的詩歌。他説，Penny從小在故事裡長大。女兒在孩子很小的時候，就每天給她講童話故事，中英文童話、故事書買了不下300本，還包括唐詩。楊敦平坦言，這些古詩在美國生活中未必「用得上」，但他相信，文字的薰陶可能慢慢養成孩子的氣質。

Penny 4歲開始自己說故事

4歲左右，家人就發現Penny開始自己「說故事」。她會把聽過的故事重新組合，甚至創造人物、情節。有時候楊敦平開車接送孫女參加活動，她會突然提出一些讓大人都意外的問題，極富想像力。從小生活在中英雙語環境中的Penny ，從3、4歲就開始替其他孩子做「小翻譯」，參加戲劇、唱歌等活動時，如果老師用英文講課，而有些小朋友英文不夠流利，她會主動幫忙翻譯。

楊敦平說，最讓他驚訝的是，Penny小小年紀表現出的人文關懷及生命與來世的想像。有一次，她告訴楊敦平，「爺爺，我跟妹妹在天上是好朋友，我們約好了，我先下來，她後下來」。

Penny目前就讀幼兒園，放學後學習戲劇、算數、舞蹈、表演等，不久前，她在一齣韓國K-pop中飾演一隻有台詞的貓。「美國給孩子很多發展興趣的機會。」楊敦平認為，只要孩子願意探索，總會有自己的舞台，大人如果能夠為他們提供生長的土壤，讓種子生根、開花，就太好了。

聖瑪利諾6歲華童楊壹塵的英文詩歌《Once Upon A Dream》最近登上英國《Young Writers》出版平台，成為該平台有史以來年紀最小的詩歌創作者之一。（圖／楊敦平提供）

聖瑪利諾6歲華童楊壹塵的英文詩歌登上英國《Young Writers》出版平台，成為該平台有史以來年紀最小的詩歌創作者之一。（圖／楊敦平提供）