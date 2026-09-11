坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。圖為示意圖。美聯社

加州 生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，也未必能消除退休 焦慮。一58歲加州單身退伍軍人已累積153萬美元金融資產，退休後每月還可獲得至少1萬3000美元收入，卻仍擔心資金不夠，並考慮搬到不徵個人州所得稅的德州 或阿拉斯加生活。

MarketWatch理財專欄「The Moneyist」報導，該男子目前是聯邦政府員工，同時在美國陸軍預備役服役。他計畫62歲退休，屆時可累積約33年的聯邦雇員退休制度（FERS）認可年資。

他估計，退休後每月至少可獲9000美元退休金，另有每月4000美元退伍軍人傷殘補助。到68歲時，預計每月再領2431美元社安金。退休後，他也可繼續保留軍方TRICARE及聯邦雇員健康福利等醫療保障。

他的153萬美元金融資產，包括50萬美元股票、ETF、指數及共同基金，33萬美元401(k)和聯邦節儉儲蓄計畫（TSP），另有定期存款、遞延年金、銀行存款等。這些資產未計入退休金、社安金及退伍軍人福利的未來價值。

他的憂慮反映在加州退休的高門檻。理財刊物Kiplinger今年根據各州生活開支估算，在不計社安金收入情況下，若準備支應25年退休生活，加州退休者每年約需8萬3998美元，所需退休儲蓄約153萬8508美元，在全美排第三高，僅次於夏威夷和麻州。

依照這項估算，該男子目前擁有的153萬美元金融資產，恰好接近加州退休25年所需金額。不過，他另有每月逾萬美元的退休金及補助，實際財務條件與單純依靠儲蓄的退休者不同。

加州不對社安金課徵州所得稅，但聯邦及軍方退休金，以及401(k)、TSP等退休帳戶提款，通常仍須繳納州所得稅。這也是他考慮搬往阿拉斯加州或德州的原因，兩州均不徵個人州所得稅。

原文指出，他約有70萬美元、占總資產46%的資金放在定存等較保守的理財工具中，長期回報可能僅能勉強追上通膨。專欄建議，他可諮詢認證理財規畫師及稅務專家，安排退休帳戶提款順序、Roth轉換及最低強制提領（RMD），並比較搬遷後的住房、房產稅、保險和醫療成本。