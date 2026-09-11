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華人華僑高爾夫精英邀請賽 吸引120好手參與

記者張宏／洛杉磯即時報導
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第四屆美國華人華僑高爾夫精英邀請賽開球儀式。（主辦方提供）
第四屆美國華人華僑高爾夫精英邀請賽開球儀式。（主辦方提供）

美國無錫總商會主辦的第四屆美國華人華僑高爾夫精英邀請賽，日前在格蘭杜拉高爾夫俱樂部舉行，吸引120名高爾夫球手參加。來自不同地區、產業的華人選手齊聚球場，在揮桿競技中切磋球技、交流感情，以球會友，既賽出水平，也結下友誼。

無錫總商會會長邱堂善表示，本次活動主題是「以球會友，共敘鄉情；充分交流，共創未來」。共120名選手角逐十幾個獎項，高爾夫不僅是一項體育活動，也是一個重要的交流平台。經過四年的不懈努力，精英杯已逐漸成為南加州具有品牌影響力的華人高爾夫活動。

美華總會會長蔡成華也下場參與比賽。他表示，高爾夫是一項非常有魅力的運動，不僅能讓朋友相聚、增進交流，也是一個與自己對話的過程。如今南加華人僑界的業餘生活越來越豐富，靜有摜蛋，動有高爾夫，大家動靜皆宜，在豐富多彩的活動中享受美國生活。

經過一天比賽，最終個人總杆前三名分別由Alex Trinh、Sam He和李濤獲得，三位選手均分別獲得獎杯及金額不一的現金獎。

贊助商張可（左）為獲得個人總杆冠軍的Alex Trinh頒獎。（主辦方提供）
贊助商張可（左）為獲得個人總杆冠軍的Alex Trinh頒獎。（主辦方提供）

美國無錫總商會主辦的第四屆美國華人華僑高爾夫精英邀請賽吸引120名選手參與。（主...
美國無錫總商會主辦的第四屆美國華人華僑高爾夫精英邀請賽吸引120名選手參與。（主辦方提供）

美國無錫總商會主辦的第四屆美國華人華僑高爾夫精英邀請賽日前在格蘭杜拉高爾夫俱樂部...
美國無錫總商會主辦的第四屆美國華人華僑高爾夫精英邀請賽日前在格蘭杜拉高爾夫俱樂部舉行。（主辦方提供）

美國無錫總商會主辦的第四屆美國華人華僑高爾夫精英邀請賽晚宴來賓合影。（主辦方提供...
美國無錫總商會主辦的第四屆美國華人華僑高爾夫精英邀請賽晚宴來賓合影。（主辦方提供）

精華 FAQ

  • 本次比賽由美國無錫總商會主辦，為第四屆美國華人華僑高爾夫精英邀請賽，地點在格蘭杜拉高爾夫俱樂部，吸引南加州及其他地區華人踴躍參與。

  • 共有120名高爾夫球手參加，來自不同地區與產業。賽事主軸是「以球會友，共敘鄉情；充分交流，共創未來」，強調競技之外的交流與情誼。

  • 經過1天比賽，個人總桿前三名分別是Alex Trinh、Sam He和李濤。3人都獲得獎杯，並依名次領取金額不一的現金獎。

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