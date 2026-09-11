華人華僑高爾夫精英邀請賽 吸引120好手參與
美國無錫總商會主辦的第四屆美國華人華僑高爾夫精英邀請賽，日前在格蘭杜拉高爾夫俱樂部舉行，吸引120名高爾夫球手參加。來自不同地區、產業的華人選手齊聚球場，在揮桿競技中切磋球技、交流感情，以球會友，既賽出水平，也結下友誼。
無錫總商會會長邱堂善表示，本次活動主題是「以球會友，共敘鄉情；充分交流，共創未來」。共120名選手角逐十幾個獎項，高爾夫不僅是一項體育活動，也是一個重要的交流平台。經過四年的不懈努力，精英杯已逐漸成為南加州具有品牌影響力的華人高爾夫活動。
美華總會會長蔡成華也下場參與比賽。他表示，高爾夫是一項非常有魅力的運動，不僅能讓朋友相聚、增進交流，也是一個與自己對話的過程。如今南加華人僑界的業餘生活越來越豐富，靜有摜蛋，動有高爾夫，大家動靜皆宜，在豐富多彩的活動中享受美國生活。
經過一天比賽，最終個人總杆前三名分別由Alex Trinh、Sam He和李濤獲得，三位選手均分別獲得獎杯及金額不一的現金獎。
本次比賽由美國無錫總商會主辦，為第四屆美國華人華僑高爾夫精英邀請賽，地點在格蘭杜拉高爾夫俱樂部，吸引南加州及其他地區華人踴躍參與。 共有120名高爾夫球手參加，來自不同地區與產業。賽事主軸是「以球會友，共敘鄉情；充分交流，共創未來」，強調競技之外的交流與情誼。 經過1天比賽，個人總桿前三名分別是Alex Trinh、Sam He和李濤。3人都獲得獎杯，並依名次領取金額不一的現金獎。
精華 FAQ
本次比賽由美國無錫總商會主辦，為第四屆美國華人華僑高爾夫精英邀請賽，地點在格蘭杜拉高爾夫俱樂部，吸引南加州及其他地區華人踴躍參與。
共有120名高爾夫球手參加，來自不同地區與產業。賽事主軸是「以球會友，共敘鄉情；充分交流，共創未來」，強調競技之外的交流與情誼。
經過1天比賽，個人總桿前三名分別是Alex Trinh、Sam He和李濤。3人都獲得獎杯，並依名次領取金額不一的現金獎。
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