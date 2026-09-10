我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

香港支聯案 鄒幸彤遭判7年3個月：我無罪可悔

這5份文件不是有錢人才需要 拖到重病後才做代價更高

記者子為／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
個人財務規畫專家表示，不論年齡或資產多寡，美國成年人都應準備持久授權書、醫療代理...
個人財務規畫專家表示，不論年齡或資產多寡，美國成年人都應準備持久授權書、醫療代理人文件、預立醫療指示及醫療隱私授權書，再加上一份遺囑。（ChatGPT生成）

一場重病或意外發生後，即使家人知道患者希望如何治療，也未必有權查看病歷、代做醫療決定或處理銀行帳戶。許多人以為立下遺囑就已完成安排，但遺囑主要處理身後事；若本人仍在世、卻暫時或永久失去決策能力，另外四份文件可能更加迫切。

路透社報導，財富管理公司Citizens Wealth Management個人財務規劃主管Jay Friday表示，不論年齡或資產多寡，美國成年人都應準備持久授權書（durable power of attorney）、醫療代理人文件（healthcare proxy）、預立醫療指示（advance medical directive）及醫療隱私授權書（HIPAA release form），再加上一份遺囑。

持久授權書允許當事人在失去行為或決策能力時，由指定人士代為管理財務與其他事務。與一般授權不同，持久授權在本人失能後可繼續有效；但授權人在死亡後，這項權力通常也隨之終止。

醫療代理人文件則是指定一名可信任的人，在患者無法自行表達時代為做出醫療決定。美國國家老化研究所指出，代理人應了解當事人的價值觀與治療意願，並願意在必要時向醫療人員提出問題。

預立醫療指示記錄本人對急救、維生治療及其他醫療措施的選擇；醫療隱私授權書則允許指定家人或照護者取得受保護的醫療資訊。即使是配偶或成年子女，若沒有適當授權，也不代表醫院可以自動向其提供完整病歷。

遺囑同樣不可缺少，用於說明死後財產分配及負責處理遺產者。Friday提醒，退休帳戶及部分投資帳戶上的受益人指定，重要性不亞於遺囑。提前列明受益人，往往可以減少遺產認證程序帶來的延誤。

這些文件並非簽完便可永久擱置。Friday建議，每兩至三年檢查一次；若發生生育、離婚、死亡或失能等重大變化，也應立即重新檢視受益人、代理人及授權內容。

他還提醒，「可信任聯絡人」與持有授權書者並不相同。前者不是正式法律身分，可以協助聯絡、照護及日常安排，卻未必有權管理帳戶。最適合處理財務的人，也不一定最適合負責醫療照護。醫療代理人最好住在附近，能陪同看診及處理需要親自到場的事務。

提前溝通也很重要。若打算把財務或照護責任交給某人，應先讓對方知道，確認其願意並有能力承擔。所有遺囑、信託、帳戶及授權文件也應整理在固定位置，讓後續接手者能迅速找到。

較複雜的家庭還可考慮可撤銷生前信託（revocable living trust）。設立人在有能力時仍可控制信託資產；一旦失能，繼任受託人便可接手管理。信託在設立人死亡後轉為不可撤銷，亦可協助避免部分遺產認證程序。

精華 FAQ

  • 因為遺囑主要處理死亡後的財產分配，但若本人仍在世卻失去決策能力，家人可能無法代辦財務或醫療事項；持久授權書、醫療代理、預立醫療指示與HIPAA授權可補上這些空缺。

  • 持久授權書可在當事人失能時，讓指定人士代管財務與其他事務；醫療代理人文件則授權可信任者在患者無法表達意願時，替其做出醫療決定並與醫護溝通。

  • 專家建議每2至3年重新檢查一次；若發生生育、離婚、死亡或失能等重大變化，也要立即更新受益人、代理人與授權內容，避免文件失效或與現況不符。

上一則

南加華人在家組局打麻將 踩這些雷區被警突襲

延伸閱讀

長者醫療與財產法律規畫 要趁早

長者醫療與財產法律規畫 要趁早
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
丈夫過世六年了仍收醫院4千元帳單 68歲婦背債難退休

丈夫過世六年了仍收醫院4千元帳單 68歲婦背債難退休
家人病危、緊急醫療 航空業「救急機票」省很大

家人病危、緊急醫療 航空業「救急機票」省很大
梅艷芳母親驚傳噎到過世 享嵩壽102歲「20年爭產恩怨走到終點」

梅艷芳母親驚傳噎到過世 享嵩壽102歲「20年爭產恩怨走到終點」
封面故事／醫生的話 跌倒or意外 骨折怎麼辦？

封面故事／醫生的話 跌倒or意外 骨折怎麼辦？

熱門新聞

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

2026-09-07 19:14
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

華人回台養老 美台花費差很大 她考慮數年決定賣房返鄉

2026-09-06 02:18
才廣懿（左三）不時和老朋友們相約吃飯雅聚。（才廣懿提供）

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

2026-09-05 22:16
陳理一家四口。（讀者提供）

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

2026-09-04 19:15
毛豆是少數兼具蔬菜與優質植物蛋白特性的天然食物，也是長壽地區餐桌的常見食材。（記者趙健/攝影）

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

2026-09-04 22:17
被網友稱為熊貓快餐「史上最好吃新品」的Cantonese BBQ Brisket自9月1日起重新在全美門市供應，限時回歸，售完為止。（熊貓快餐）

熊貓快餐「史上最好吃新品」回歸 44g蛋白質全店最高

2026-09-03 14:36

超人氣

更多 >
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？
川普祭紅利催票：共和黨若守住參眾兩院 每人發5000美元

川普祭紅利催票：共和黨若守住參眾兩院 每人發5000美元