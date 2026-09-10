南加華人在家組局打麻將 踩這些雷區被警突襲
在南加州華人聚集的「小台北」蒙特利公園市，當地警方查獲一起由華人經營的非法賭博場所。該賭場隱藏在一棟居民住宅內，警方發現數張麻將桌、大量現金以及毒品吸食用具。有華人律師指出，類似的麻將場所在華人區「很常見。」
根據本報獨家取得的洛杉磯縣高等法院資料，根據一項匿名線報，蒙市警員8月28日突襲S. Orange Ave的一棟住宅。警方表示，曾收到多起關於該住宅內非法賭博及大額現金交易的舉報和投訴。蒙市警局及其他執法機構，在過去一年內也曾因非法賭博報案，前往該住宅調查。
兩警員8月28日抵達該住宅時，大門開啟，見到居民楊姓男子站在客廳。警員要求入內。楊男揮手示意並說請進。
警員一進入客廳，隨即發現兩張「麻將桌」，以及一個橘色塑膠桶，桶內裝有疑似甲基安非他命（冰毒）吸食管。警方立即告知楊姓男他已被拘留，並詢問住宅內是否還有其他人。此時警方也聽到樓上似乎有人走動的聲音。
楊姓男表示他的妻子及另外兩名室友在樓上。一警員於樓下臥室另發現一張可操作的麻將桌，以及住宅內兩台電子點鈔機。警員要求另外三名住宅內人員下樓，隨後讓全部四人在客廳內坐下。
警方表示，根據其偵辦非法賭博場所的訓練與經驗，三張麻將桌、點鈔機以及毒品用具的存在，均顯示處地涉及非法賭博、持有毒品用具的違法情事。
在搜查過程中，警方沒收的屋內物品包括：現金，一張屬於Trang姓男子的支票本、銀行信件等。
南加州律師鄧洪指出，在華人密集的城市包括華埠，警方知曉有所謂的「Mahj Squad」。民眾若僅在休息日約好友打麻將，是沒問題的；但常涉及賭博，就可能有違法情況。例如華埠某些會所的打麻將聚會，最終演變成地下賭場。其中的法律界定主要看兩點，其一，是否涉及大筆金錢交易。在加州，僅在某些印第安保護地可以合法開賭場。在民宅，更要有加州賭場執照。
第二點是看麻將活動是否有抽成。他舉例，經常看到微信上有人發小廣告，稱打麻將包吃，提供糖水等，但抽取5-10%費用，這就是違法的。鄧洪說，其實這種麻將場所在華人區「很常見。」
不過鄧洪表示，若熟人間自行發起打麻將，涉及微小金額，一般不會查。但有時「麻友」（即牌友）間欠錢不還，導致報警，或打麻將聲音太大導致鄰居報警，那就是另一回事。
警方表示，這處住宅先前已接獲多起關於非法賭博與大額現金交易的舉報和投訴，並且曾在過去1年內多次前往調查，因此在8月28日依匿名線報執行突襲。 警方在客廳、樓下臥室等處發現3張麻將桌、2台電子點鈔機、現金，以及疑似冰毒吸食管等毒品用具，認為這些物品足以顯示可能涉及非法賭博與持有毒品器具。 律師鄧洪指出，單純親友小額打麻將通常沒問題，但若涉及抽成、包吃包喝後收費，或有大筆金錢交易，就可能構成違法；在民宅開賭場更需要合法賭場執照。
精華 FAQ
警方表示，這處住宅先前已接獲多起關於非法賭博與大額現金交易的舉報和投訴，並且曾在過去1年內多次前往調查，因此在8月28日依匿名線報執行突襲。
警方在客廳、樓下臥室等處發現3張麻將桌、2台電子點鈔機、現金，以及疑似冰毒吸食管等毒品用具，認為這些物品足以顯示可能涉及非法賭博與持有毒品器具。
律師鄧洪指出，單純親友小額打麻將通常沒問題，但若涉及抽成、包吃包喝後收費，或有大筆金錢交易，就可能構成違法；在民宅開賭場更需要合法賭場執照。
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醫師：遠離「白色食物」 這些華人餐桌上常出現
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