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餐廳百元一份的醬油蟹 這超市一桶才18.99 華人搶購

記者趙健/洛杉磯即時報導
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洛杉磯韓國城餐廳Master Ha的招牌醬油醃生蟹中份售價89.99美元，大份1...
洛杉磯韓國城餐廳Master Ha的招牌醬油醃生蟹中份售價89.99美元，大份149.99美元，優質版本更高達199.99美元。（讀者提供）

在韓國餐廳吃一頓醬油醃生蟹，荷包可能大失血。不過，最近韓國連鎖超市H Mart一款2公斤裝冷凍醬油醃生蟹正在促銷，一大桶只要18.99美元，價牌更直接打出「Our Lowest Price（本店最低價）」字樣，吸引不少喜歡這道韓國料理的華人消費者搶買。

這款產品為Swimming Crab Marinated in Soy Sauce，每桶4.4磅、約2公斤，原價27.99美元。H Mart近期促銷價降至18.99美元，足足便宜9美元，每人限購三桶，優惠至9月15日結束。

醬油醃生蟹（Ganjang Gejang）是韓國頗具代表性的料理，以生蟹浸泡在醬油為基底的醃汁中入味。與蒸熟的螃蟹不同，醃生蟹肉質偏軟嫩、滑潤，帶有濃郁海鮮鮮味，再配上鹹甜醬汁，通常搭配熱白飯一起吃，因此在韓國還有「白飯小偷」的稱號。

如果在餐廳吃，價格令人卻步。以洛杉磯韓國城餐廳Master Ha為例，其招牌醬油醃生蟹中份售價89.99美元，大份149.99美元，Premium版本更達199.99美元。

當然，餐廳現做料理與超市冷凍產品使用的螃蟹大小、品質、醃汁和份量都可能不同，不能單純以價格判斷哪個更划算。不過，對原本就愛吃醬油蟹的消費者來說，18.99美元一次買到4磅多，價格確實相當誘人。

社群平台上已有華人消費者分享這款產品的試吃心得。一名消費者形容，解凍後的蟹肉「冰冰涼涼、軟嫩鮮滑」，吸飽醬汁後先是醬油的鹹香，接著可以吃到蟹肉本身的鮮甜，尤其蟹黃、蟹膏拌上白飯相當下飯，可謂「白飯殺手」。另有華人表示，為買這款醬油蟹已經跑了好幾家H Mart都沒找到，購買前最好先致電詢問門店庫存情況。

不過，醬油蟹的口感相當見仁見智。畢竟是生醃海鮮，蟹肉不像熟蟹那樣結實彈牙，而是偏柔軟、滑嫩。喜歡的人看重的正是蟹肉、蟹膏與醬汁混合後的濃郁鮮味；不習慣生食海鮮的人，第一次吃則可能需要適應。

由於產品屬於生醃海鮮，購買後應按照包裝標示的冷藏、解凍及食用方式處理。

原價27.99美元的4.4磅冷凍醬油醃生蟹現價18.99美元。（H Mart官網...
原價27.99美元的4.4磅冷凍醬油醃生蟹現價18.99美元。（H Mart官網）

精華 FAQ

  • 這款Swimming Crab Marinated in Soy Sauce每桶4.4磅、約2公斤，促銷價為18.99美元，原價則是27.99美元，每人限購3桶，優惠到9月15日結束。

  • 因為在餐廳吃醬油蟹價格很高，例如洛杉磯韓國城餐廳中份就要89.99美元；相比之下，H Mart一桶18.99美元即可買到4磅多，價格差距相當大。

  • 由於它屬於生醃海鮮，購買後要依包裝標示冷藏、解凍與食用；另外各門市庫存不一定相同，已有消費者建議先致電確認是否有貨。

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