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華人10萬「入股」30年未見分紅 想拿回本金又陷難題

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
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圖為華人Lu保留的文件之一，因為隱私考量，其他文件沒有提供。（受訪人Lu提供）
圖為華人Lu保留的文件之一，因為隱私考量，其他文件沒有提供。（受訪人Lu提供）

華人Lu於30年前移民洛杉磯，初到時曾在友人位長堤市經營的一家小型科技公司工作。當年在友人「懇切」邀請下，他拿出多年辛苦積攢10萬美元投入公司，友人表示這筆錢屬「公司內部入股」並任命Lu為公司高層管理人員。由於雙方是朋友，友人僅開立一張收據作為收款證明。

30年過去，這筆當年的「投資」始終沒有下文。Lu從未收到朋友公司的年度財務報告，也沒有領過任何形式的分紅。如今隨著年齡漸老，Lu決定重新面對這段被擱置多年的投資關係，並考慮透過法律途徑追討當年的10萬美元，以及他認為應獲得的利息，總額至少15萬美元。

Lu表示，當年之所以願意拿出10萬美元，主要是出於對友人的信任，加上他初到美國，也希望透過這項工作尋求事業發展。也是基於朋友關係，當時不希望金錢問題傷害彼此感情，Lu多年來一直沒有正式追問。

然而，隨著時間一天天過去，Lu心中的疑問愈來愈多：如果這真的是一筆公司股權投資，為何30年來從未收到公司財務報告？自己當年究竟取得多少股份？公司是否曾經分紅？如果公司後來出售、轉讓，或發生其他重大變化，作為所謂的「股東」，是否應享有相關權益？這些問題，30年來始終沒有得到明確答案。

如今Lu決定追討這筆投資，卻發現最大的難題正是「時間」。30年已經過去，當年交易的相關文件所剩無幾，雙方究竟約定什麼，也可能成為日後法律爭議核心。

目前，Lu手上最重要的書面證據，是當年友人在收到10萬美元後開立的收據。但單憑收據，未必能完整證明這筆錢在法律上的性質究竟是「股權投資」、「借款」，還是其他形式的出資。

Lu表示，他在美國生活多年後，逐漸了解公司股權、私人投資、借貸及合約等法律關係，往往必須根據具體文件及交易背景判斷。友人當年並沒有與他簽署正式股東協議、股票證書、投資協議、借款協議或其他相關文件，30年後重新主張權利，勢必面臨時效、證據及交易性質認定等多重問題。

律師李紅表示，華人新移民初到美國投資，尤其是朋友、親戚或熟人介紹的投資，不能只依靠口頭承諾。即使雙方關係再好，也應保留完整投資協議、股權比例、公司章程或相關公司文件、付款紀錄、收據、財務報表及雙方往來通訊等。Lu的朋友是公司經營者，對公司運營一定很熟悉，因此令人生疑的是，Lu可能遭遇預先就設下的投資陷阱。

李紅指出，華人新移民在決定投資前，應委託專業人士對投資的公司及公司所有者進行必要背景調查，了解公司的實際經營狀況、資產、負債及股權結構。現實中，即使有人提醒投資風險，仍有不少人輕信對方「是億萬富翁」、擁有某個商會頭銜，或認為對方是多年朋友，在沒有充分查證的情況下投入大筆資金，最終陷入投資糾紛甚至騙局。

律師郝琦進一步指出，如果Lu決定提告，首先需要釐清的是，當年這筆10萬美元究竟屬股權投資、借款、合約關係，還是其他法律關係。不同性質的交易，可能適用不同的法律規定及訴訟時效。

郝琦表示，30年的時間跨度，除了可能涉及時效問題，也會增加證據保存及還原當年雙方真實約定的難度。如果當年的合同、公司文件、股權紀錄及往來通訊已不存在，如何證明當初雙方的約定，可能成為訴訟中的重要爭議。

一華人30年前移民洛杉磯，初到時曾在友人位於長堤經營的一家小型科技公司工作。當年...
一華人30年前移民洛杉磯，初到時曾在友人位於長堤經營的一家小型科技公司工作。當年在友人「懇切」邀請下，他拿出多年辛苦積攢10萬美元投入公司，友人表示這筆錢屬「公司內部入股」。由於雙方是朋友，友人僅開立一張收據作為收款證明。（AI生成示意圖）

精華 FAQ

  • 因雙方當年只留下收據，沒有正式股東協議、股票證書或投資文件，Lu也未收到財報與分紅，導致股權比例、公司變動與交易性質都難以查證。

  • 律師指出，可能是股權投資、借款、合約關係或其他出資形式，不同性質會適用不同法律規定與訴訟時效，認定結果將直接影響Lu能否追討。

  • 律師建議即使是朋友介紹，也要保留投資協議、股權比例、公司文件、付款紀錄與通訊內容，並在出資前查核公司背景、資產負債與實際經營狀況。

華人 長堤 洛杉磯

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