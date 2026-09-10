南加華人把麻將玩出新花樣 洋人為何一試就著迷？

麻將中心吸引大批洋人玩家體驗，不少人透過教學手冊及現場指導，很快便掌握基本玩法。（受訪者提供）

在許多華人 記憶中，麻將館是幾個人關在房間裡，一邊抽菸、一邊打牌的場所；如今，南加 華人卻把傳統麻將玩出新花樣，打造一座集娛樂、教學與文化推廣於一體的麻將中心。這裡約有15張麻將桌，除傳統四人麻將，還可玩兩人、三人麻將及台灣夜市流行的麻將Bingo；不會打也有老師從入門開始教，並備有多語言教學手冊。更令人意外的是，前來體驗的洋人玩家相當多，不少人學會後便迷上這種結合記憶、計算與心理博弈的東方遊戲。

這座麻將中心位於橙縣 西敏市福祿壽廣場（Asian Garden Mall）。聯合創辦人劉澄宇（Fernando Lau）表示，中心並非傳統棋牌室，而是一個以麻將為主題的娛樂場所，希望讓不同年齡及族裔的玩家，都能像接觸撲克或其他桌遊一樣，輕鬆認識麻將。

玩家可以自己約朋友，也可在現場尋找「搭子」。麻將不一定要四個人，兩人、三人也有各自玩法。熟手可選擇不同規則，新手則有專人教學和輔導。

劉澄宇說，麻將看似只有一副牌，玩法卻非常多。中國各地規則不同，香港牌、廣東牌和台灣牌，從使用牌數、胡牌條件到番數計算都有差異。有時即使都是華人，坐到同一張桌前，也要先確認究竟採用哪一套規則。

為讓洋人玩家更容易入門，中心將教學分成Level 1、Level 2等不同程度。初級規則較為簡單，類似撲克牌的組合概念，學員先認識牌面，再學習如何湊出順序及完成基本牌型；等到熟悉後，才逐步接觸香港牌、台灣牌等更複雜玩法。

許多洋人第一次看到麻將牌，根本不明白萬、筒、條代表什麼。中心因此製作中文、英文、越南文等教學手冊和認牌表，玩家可對照辨認牌面，麻將老師則在旁示範。

劉澄宇表示，起初身邊有人懷疑「外國人會懂麻將嗎？」，實際活動中卻來了很多洋人，而且玩得相當投入。他們喜歡從已經打出的牌推測下一步，也享受觀察對手、調整策略的過程，認為麻將有些像撲克，卻有更多組合和變化。

除策略外，面對面交流也是麻將受歡迎的原因。四個人圍坐一桌，摸牌、出牌之間自然聊天。對習慣手機娛樂的年輕人而言，麻將反而成為一種新鮮的實體社交活動。

團隊還在研究將傳統牌面轉化為星座、生肖等洋人容易理解的圖案，並找律師處理相關版權，希望未來能像撲克牌一樣容易辨認。

中心的玩法也不局限於傳統牌局，其中包括台灣夜市流行的麻將Bingo。這種遊戲節奏較快，不需要先學會複雜番數，在台灣很受年輕人和小朋友歡迎。玩家獲勝後拿到的不是現金，而是麻將造型公仔、枕頭、鑰匙扣等周邊產品，單件獎品價值不超過20美元。

劉澄宇強調，中心禁止現金及籌碼下注，所有遊戲都不涉及賭博，「不是贏錢，而是贏獎品」。這種遊樂場式的設計，既保留輸贏帶來的刺激，也希望改變外界將麻將直接等同於賭博的刻板印象。

麻將中心由福祿壽廣場創辦人趙汝發（Frank Jao）、王天柱（Tinchu Wong）及劉澄宇三人聯合創辦。三人也成立全美麻將協會，未來希望以中心為場地，與不同機構合作舉辦比賽、教學及文化活動，將麻將從華人家庭推向更廣泛的族群。

橙縣西敏市福祿壽廣場內的麻將中心設有多張新式麻將桌，供不同程度的玩家體驗多種玩法。（受訪者提供）

麻將中心推出抱枕、水杯等麻將主題周邊產品，部分也作為遊戲獎品，吸引年輕人及洋人玩家。（受訪者提供）