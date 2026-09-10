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近20萬打水漂？AI衝擊下 華人攝影棚未開先收

記者張庭瑜╱洛杉磯即時報導
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攝影棚打造服飾店場景，陳列服裝、包包及飾品等拍攝道具。（摩根提供）
攝影棚打造服飾店場景，陳列服裝、包包及飾品等拍攝道具。（摩根提供）

生成式AI席捲短劇產業，北美一度火熱的實景拍攝市場迅速降溫。YouTube「摩根的美國生活」的頻道主摩根，其任職的短劇公司去年9月租下倉庫打造攝影棚，每月租金1萬3000美元，加上裝修、攝影器材、家具及布景等，前後投入近20萬美元，原本打算今年正式對外營業，不料營業執照還沒拿到，短劇市場已大量轉向AI製作，攝影棚面臨結束。

摩根接受本報採訪表示，過去攝影棚一天租金可達3000至3500美元，如今有業者降到1000美元，仍乏人問津。不少攝影師、燈光師開始出售器材，演員及動作指導也四處詢問工作機會。

摩根表示，她任職的公司由中國資金投資，去年9月租下這處原本空置的倉庫，規畫逐步裝修成攝影棚。今年1、2月先用於公司自製影片拍攝，待取得執照後打算對外出租。公司前後投入近20萬美元，但市場變化比預期快，如今執照尚未取得，攝影棚已準備結束。由於租約無法提前終止，公司目前正設法轉租該空間；若新租戶要求清空甚至拆除現有布景，又將增加一筆費用，因此仍在尋找願意承接現有空間的租客。

北美短劇市場前兩年快速成長，也曾帶旺攝影棚生意。摩根說，公司過去沒有自己的攝影棚，拍攝需要另外租用有豪宅、醫院等布景的攝影棚。一些華人業者看到商機，迅速租下空間裝修並出租，當時「基本每個月都租排」。攝影棚一天12小時租金，高的約3000至3500美元，便宜的也要2000至2500美元，若拍攝超時，還得另加錢。

然而AI影片興起後，行情急轉直下。摩根說，即時租金大幅下降，真正需要實景拍攝的劇組仍愈來愈少。她觀察，目前北美短劇市場已有許多平台轉向AI製作，真人實拍需求明顯減少，一些攝影棚因此空置，連帶衝擊攝影、燈光等幕後工作。

「很多燈光師、攝影師都在賣器材，像我也在賣攝影機。」摩根說，近期在影視從業人員微信群中，常看到整套設備出售，但很難找到買家。前兩年短劇熱潮正盛，一些電影相關科系畢業生剛離開校園便趕上市場高峰，很快就有拍攝工作，如今市場轉冷，不少人找不到劇組、沒有工作機會。

演員及其他影視工作者，也受到波及。摩根說，過去合作過的一些演員，近期會私訊詢問「最近有沒有拍攝的機會」，過去拍攝動作戲需要聘請的動作指導，也開始主動詢問是否還有工作，她只能告知，公司已轉向AI製作。

摩根指出，AI甚至能省下服裝、化妝、髮型及部分場景等製作花費，即使仍使用真人演員拍攝，也可以在後製時透過AI修改妝容、服裝及髮型。

面對產業快速轉型，摩根認為，原本就懂攝影、鏡頭語言、導演或剪輯的影視工作者，學習AI影片製作反而較容易上手，關鍵是必須接受新工具。

不過，摩根認為AI普及不代表影像專業失去價值。她觀察，一些網路平台使用AI生成圖或影像時，仍可看到明顯的生成痕跡及雜訊，成品在專業影像工作者眼中，仍有改善空間。

攝影棚內設置醫療場景，包括病床、診療床及醫療設備，供劇組拍攝使用。（摩根提供）
攝影棚內設置醫療場景，包括病床、診療床及醫療設備，供劇組拍攝使用。（摩根提供）

北美短劇熱潮曾帶動攝影棚需求，業者投入資金打造餐廳、酒吧等布景，如今隨AI影片興...
北美短劇熱潮曾帶動攝影棚需求，業者投入資金打造餐廳、酒吧等布景，如今隨AI影片興起，實景拍攝需求明顯減少。（摩根提供）

摩根任職於短劇相關公司，長期參與影像拍攝工作。她表示，近年生成式AI快速進入短劇...
摩根任職於短劇相關公司，長期參與影像拍攝工作。她表示，近年生成式AI快速進入短劇製作，真人實景拍攝需求明顯下滑，連帶衝擊演員、攝影師、燈光師及其他影視從業人員的工作機會。（摩根提供）

攝影棚內搭建辦公室場景，供短劇及影片實景拍攝使用。（摩根提供）
攝影棚內搭建辦公室場景，供短劇及影片實景拍攝使用。（摩根提供）

精華 FAQ

  • 因為公司去年9月投入近20萬美元打造攝影棚，但短劇市場很快轉向AI製作，真人實拍需求驟減，執照尚未取得就已難以繼續經營，只能考慮轉租或結束。

  • 過去攝影棚一天12小時租金可達3000至3500美元，如今有業者降到1000美元仍乏人問津，顯示市場需求大幅下滑，實景拍攝明顯退燒。

  • 攝影師、燈光師、演員和動作指導都受到衝擊，不少人開始出售器材或主動詢問工作機會；摩根也指出，業者正轉向AI製作，真人拍攝職缺明顯減少。

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