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法拉盛草原地球儀首辦露營 200市民可抽籤免費過夜

記者范航瑜╱紐約即時報導
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地球儀位於1964年紐約世界博覽會舊址，是法拉盛草原可樂娜公園最醒目的地標。(記...
地球儀位於1964年紐約世界博覽會舊址，是法拉盛草原可樂娜公園最醒目的地標。(記者范航瑜╱攝影)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市公園局(NYC Parks)局長島村(Tricia Shimamura)10日宣布，將首度在皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)的地球儀(Unisphere)旁舉辦兩場特別版家庭露營活動；共200名市民可經抽籤免費在這處地標下過夜。

兩場活動分別訂於9月25日(周五)及10月9日(周五)晚間舉行，每晚招收100人。市公園局自10日(周四)起至13日(周日)開放網上登記，並以抽籤選出參加者；市民可透過市公園局網站報名。

市府表示，活動延續市公園巡警(Urban Park Rangers)長年舉辦的「家庭露營」系列，盼讓家庭在市內公園體驗戶外活動。曼達尼在聲明中表示，市民可圍著營火、仰望星空並與鄰居共度時光；這項秋季特別活動將把家庭露營帶到皇后區中心。

島村表示，地球儀是紐約最具代表性的公園地標之一，市公園巡警將帶領參加者在星空下健行、圍營火活動，讓更多市民以不同方式認識法拉盛草原可樂娜公園。她說，計畫旨在提供免費且容易參加的戶外休閒機會，同時讓居民與家人、鄰居留下共同回憶。

根據安排，晚間將先進行破冰活動，參加者隨後搭設帳篷、共進晚餐；巡警會帶隊進行夜間健行及觀察野生動物，並安排自然遊戲、營火故事及烤棉花糖等活動。

市公園局將為所有入選者提供帳篷與睡袋，睡袋可在活動結束後帶回家。現場餐車將販售晚餐與早餐，家庭亦可自行攜帶食物及點心。市府未說明未成年參與者的年齡限制或成人陪同規定，相關細節將以報名頁面公布為準。

地球儀位於1964年紐約世界博覽會舊址，是法拉盛草原可樂娜公園最醒目的地標。對居住在法拉盛及周邊社區的華人家庭而言，這項安排提供了不必遠赴郊外、也無須自備露營裝備的過夜體驗；惟名額僅200個，申請者須透過抽籤取得資格。

精華 FAQ

  • 這是該地標首次舉辦特別版家庭露營，結合營火、夜間健行、自然遊戲與觀察野生動物等活動，讓家庭在城市公園內體驗過夜露營的樂趣。

  • 市公園局自10日到13日開放網上登記，之後以抽籤方式選出參加者；兩場活動各招收100人，合計200人可免費入住。

  • 入選者將由市公園局提供帳篷與睡袋，睡袋還可在活動後帶回家；現場也有餐車販售晚餐與早餐，家庭可自行帶食物和點心。

法拉盛 皇后區 曼達尼

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