這個富豪曾被控「偷沙、挖石」今捐百萬海灘給公眾

2024年，Attanasio持有的公司使用挖土機，在布羅德海灘挖沙。（法庭文件照片）

南加 億萬富豪、密爾瓦基釀酒人隊（Milwaukee Brewers）老闆Mark Attanasio，曾涉嫌在馬里布的布羅德海灘（Broad Beach）非法挖沙石，引發海岸環境及公共土地爭議。如今，他準備以200萬美元購買一處海濱土地，交給州政府作為公共海灘使用。

加州 海岸委員會（California Coastal Commission）近日公布資料顯示，2024年，一家由Attanasio持有的公司被控使用重型機械，在馬里布一處受保護的海灘挖沙，並移走鵝卵石，之後將這些材料用於Attanasio私人住宅前的海堤工程。另外，該公司也被控將一面岩石牆違規移至原本保留給公眾進入海灘的區域。

當地居民拍攝到施工情況後，這起事件受到關注。委員會展開調查，發現未經許可的挖掘破壞當地海灘；調查還得出結論，Attanasio的建築計畫阻礙公眾進入海灘。如今，「偷沙、挖石」事件擬議的解決方案有些不同尋常，這位億萬富翁決定捐贈一塊海濱土地供公眾使用，而不是支付罰款或費用。

當地媒體Malibu.FM報導，Attanasio將購買一處位於Big Rock地區、價值約200萬美元的海濱土地，並交給州政府，未來作為公共海灘、公共通道、開放空間及休閒用途。委員會認為，這項方案能為公眾、沿岸生態環境帶來很大價值。加州海岸委員會執法主管Lisa Haage指出，在和解協議中捐贈房產土地並不多見，在馬里布，土地更是彌足珍貴。Haage認為，「此舉比讓和解金閒置在某個地方要好得多。」

據相關方案，這處捐贈的新地段除可供民眾進入海灘、散步、日光浴及野餐，也可能提供公共停車空間，並增設正式的公共海灘入口，委員會將就這項方案進行表決。該部門表示，除了捐贈海濱土地外，作為和解協議的一部分，Attanasio還同意歸還沙子並恢復海灘。挖土機在海邊岩石留下一個大洞，那裡曾是魚類、海星和其他生物的棲息地。

報導進一步指出，Attanasio的海濱豪宅位布羅德海灘，他此次捐贈的地塊位於東部約14英里處，目前已簽約購買。據悉，該地塊佔地5135平方英尺，擁有70英尺長的海灘。此前，這裡曾有一棟三單元的建築，在寶馬山野火中被燒毀。

不過，媒體也指出，新公共海灘的實際位置、停車及公共設施等細節，目前仍存在疑問。Big Rock一帶的太平洋海岸公路交通繁忙，當地公共停車空間有限，未來如果正式開放新的公共海灘，如何讓民眾安全進出，也將成為需要處理的問題。