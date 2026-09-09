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1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房神器降價了

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1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房「神器」降價30元

記者王若然／洛杉磯即時報導
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這款攪拌機可以用來製作豆泥、奶昔等食品。（記者王若然／攝影）
這款攪拌機可以用來製作豆泥、奶昔等食品。（記者王若然／攝影）

一款新進廚房「神器」近日進駐好市多，Ninja BlendBOSS攪拌機近期因其便利性在網路引起熱議。這款攪拌機的最大特點是能在1分鐘內將冰凍水果、蔬菜、冰塊攪拌成細膩冰沙。這款攪拌機目前在好市多特價，減30美元後，售價89.99美元。

好市多這款攪拌機包括一個底座、一個攪拌機頭以及兩個26盎司的Tumbler杯子。每個杯子帶有杯蓋和吸管。這款攪拌機特點是方便，操作簡單。底座有四個按鈕：puree，smoothie，ice crush以及pulse。puree按鍵可用來製作醬汁、豆泥；smoothie可用來製作奶昔，任何冰水果、蔬菜、冰塊都可以放在一起攪拌；ice crush則可用來製作冰飲、雞尾酒等。根據其說明說，每個功能均能在1分鐘內完成。

好市多版本的Ninja BlendBOSS附贈兩個大杯子。杯子直接連在機頭上打果汁，完成後，直接將機頭換成杯蓋，可以直接帶走。杯子為百分百防溢出設計。此外，杯子、杯蓋部分機頭可以放進洗碗機清洗，大大省去每次用完清洗攪拌機的麻煩。按照內附說明書，如果沒有洗碗機，民眾也可以在杯中滴入一至兩滴洗潔精，加入溫水，再按puree鍵清洗，之後再用溫水沖洗乾淨即可。

相比其他商家，好市多這款攪拌機價格十分實惠。大多數商家都是原價129.99美元出售，並且只帶一個杯子。不過目前好市多門市這款攪拌機多為藍色，其他商家的顏色有更多選擇。好市多網站上有三種顏色：藍色、橘色和綠色。

在Kohl's網站上，這款攪拌機也有不錯的評價，193個評分，有4.6顆星（滿分五顆星）。有網友評論「五星評價都不夠！我用這款攪拌機做很多事情，包括奶昔，飲料，甚至DIY蘆薈髮膜。它什麼都做得很好。機子有很強的動力，我也不用擔心溢出。並且粉綠配色實在太愛了。」也有網友認為，這款攪拌機尺寸不大，操作和設計簡單。

不過也有網友認為，其缺點是噪音有點大；不過打奶昔不超過1分鐘，還可以接受。此外，兩個杯子是塑料質地，但考慮到便攜式設計，玻璃杯可能也不大現實。

網友發揮創意，分享美味健康的果汁、奶昔配方。例如：冷凍莓果+香蕉+酸奶+冰塊+水，就可以做出一杯抗炎莓果香蕉奶昔；羽衣甘藍+黃瓜+檸檬汁+冰快+水，就可以做出一杯清腸排毒果汁。健身人士也可以利用牛油果、香蕉、牛奶和蛋白粉，做出一杯飽腹又營養的奶昔。

Ninja BlendBOSS攪拌機正在打折。（記者王若然／攝影）
Ninja BlendBOSS攪拌機正在打折。（記者王若然／攝影）

精華 FAQ

  • 這款攪拌機在好市多目前減價30美元，售價為89.99美元。相較於多數通路原價129.99美元，價格明顯更實惠。

  • 它有puree、smoothie、ice crush和pulse 4個按鈕，可做豆泥、奶昔、冰飲等，且官方說明各功能都能在1分鐘內完成，並可直接換杯蓋外帶。

  • Kohl's網站上有193則評分、平均4.6星，網友普遍稱讚動力強、尺寸小、好清洗；缺點則是噪音稍大，另外杯子為塑料材質。

好市多

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