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廚房香料該放哪？專家曝「這3個常見位置」全錯

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不少人為烹調方便，習慣把香料放在爐灶旁或上方的櫥櫃，這裡卻可能是廚房中最不適合存...
不少人為烹調方便，習慣把香料放在爐灶旁或上方的櫥櫃，這裡卻可能是廚房中最不適合存放香料的位置。（記者子為/攝影）

不少人為烹調方便，習慣把香料放在爐灶旁或上方的櫥櫃，這裡卻可能是廚房中最不適合存放香料的位置。專家指出，高溫、光線、空氣與濕氣都會加快香料流失香氣；若直接對著冒蒸氣的鍋子撒香料，甚至可能讓水氣進入瓶中，造成結塊或發霉。

EatingWell報導，註冊營養師Melissa Hooper表示，多數香料的味道來自容易揮發的精油，氧氣、熱、光線和濕氣會使這些精油流失，香料的香氣和風味也會隨之減弱。因此，保存香料的關鍵不是放進冰箱，而是密封並遠離熱源、陽光和水氣。

許多家庭會購買量販店的大容量香料，單價看似比較便宜，但只有在一年內用完才真正划算。Hooper指出，磨成粉末的香料通常在6至12個月內風味最佳，最好少量購買、用完再補。

Frontier Co-op創新總監Jennifer Kellison表示，未經研磨的完整香料保存時間較長，最久可達三年。香料磨碎後，接觸空氣的表面積增加，香氣便會更快流失。想延長使用時間，可優先購買整粒胡椒、孜然籽、香菜籽、肉桂棒及肉豆蔻，烹調前再用研磨機、研缽或刨刀處理。

Kellison指出，爐灶附近和正上方的櫥櫃通常是廚房中溫度最高的位置。香料如果長期擺在爐邊、陽光直射的檯面或窗台，天然油脂與風味成分會更快分解。她建議將香料存放在溫度穩定、最好低於華氏70度、約攝氏21度的陰涼處，例如不靠近熱源的內側櫥櫃、抽屜或食品儲藏室。

洗碗機附近的抽屜也未必適合，因為機器每次運轉時都可能使周圍溫度升高。香料還應遠離暖氣出風口及日照處。

另一個容易被忽略的習慣，是直接拿起香料瓶，對著正在冒蒸氣的鍋子搖撒。Hooper表示，蒸氣可能進入瓶內，使香料受潮、結塊並縮短保存時間。比較適當的方法是先把需要的分量倒進湯匙或小碗，再加入鍋中。

把香料放進冰箱或冷凍庫也不一定能延長保存時間。Hooper表示，冷藏香料每次拿出後，瓶內可能因溫度變化產生凝結水氣；Kellison也提醒，即使原本是乾燥香料，凝結的水分仍可能促使黴菌生長。相較之下，陰涼乾燥的食品儲藏室通常是更適合選擇。

精華 FAQ

  • 爐灶旁、爐上方櫥櫃、陽光直射的檯面與窗台，都屬於不理想位置，因為這些地方溫度高、光線強，會讓香料更快失去香氣與風味。

  • 香料的味道來自容易揮發的精油，熱、光、空氣和濕氣都會加速精油流失；若水氣進入瓶內，還可能造成結塊、受潮，甚至增加發霉風險。

  • 最好密封放在溫度穩定、低於華氏70度的陰涼乾燥處，如內側櫥櫃、抽屜或食品儲藏室；粉末香料約6至12個月內用完，整粒香料則較耐放。

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