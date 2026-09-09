這部分駕駛人注意 駕照沒到期 可能也要換

亞利桑納州新規，駕照及旅遊身分證等證件照片，改16年更新一次，9月12日生效。(取自亞利桑納州府官網)

亞利桑納那州駕駛人注意，即使手中的駕照還沒有到期，也可能收到州政府通知，要求重新拍照。亞利桑納州一項新的駕照及身分證規定將於9月12日生效，今後州交通局車輛管理處（MVD）檔案中的證件照片，原則上每16年必須更新一次，取代原先每12年更新的規定。

根據亞利桑納州法律A.R.S. 28-3173，新制主要目的在確保駕照或州政府身分證上的照片，仍能清楚反映持證人的目前容貌。亞州一般標準駕照制度與許多州不同，通常可一直有效至持有人年滿65歲，因此即使駕照本身尚未到期，照片也不能數十年維持不變。新法將照片更新期限從12年延長至16年，在減少民眾辦理次數的同時，也維持身分辨識需要。

這項規定同時適用於一般亞利桑納州駕照，以及符合聯邦規範的 Arizona Travel ID（亞利桑納州旅行身分證）。近年愈來愈多州民改辦 Travel ID，目前全州核發的駕照及身分證中，將近一半已屬於這類聯邦認可證件。

Arizona Travel ID 的有效期為八年，可用於通過美國運輸安全管理局（TSA）的身分查驗，例如搭乘美國國內航班，一般亞利桑納州標準駕照不能作為符合聯邦 REAL ID 規範的機場安檢證件。由於 Travel ID 每八年到期一次，而照片每16年必須更新，因此新制實施後，Travel ID 持有人大致上每兩次換證，就需要重新拍攝一次證件照片。

至於持有一般標準駕照或州身分證的人，如果MVD檔案中的照片已超過規定年限，可能會收到州政府郵寄通知，提醒前往更新照片。因此，民眾即使看到駕照上的有效期限還很久，也不應忽略MVD寄來的通知。

需要更新照片者，可直接前往MVD辦公室，也可以透過AZ MVD NOW網站預約辦理時間。州交通局表示，即使民眾尚未啟用AZ MVD NOW帳戶，也可以使用網路預約服務。

新法最大的改變並非要求所有駕照「每16年換發」，而是將照片更新周期改為16年。對持有長期有效標準駕照的亞利桑納州居民而言，尤其需要留意：駕照沒有到期，不代表證件照片可以一直沿用。