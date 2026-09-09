競選加州州長 希爾頓放大招 廢DMV、註冊費固定73元

共和黨州長候選人希爾頓（Steve Hilton）承諾，若當選將裁撤加州DMV，並把每輛車年度註冊費固定為73美元。美聯社

加州 車主每年繳的註冊費，未來可能變成全州統一的73美元，加州車輛管理局（DMV）本身甚至可能被裁撤。ABC 7電視台報導，加州共和黨 州長候選人希爾頓（Steve Hilton）8日在西好萊塢 提出車管改革政見，承諾若當選州長，將把部分業務下放給各縣及地方政府辦理。

希爾頓批評，加州車主負擔全美最高的車輛註冊費，但道路品質在不同評比中僅列全美第50或第49名。他表示，若當選州長，除將每輛車的基本年度註冊費固定為73美元外，也將推動駕照申請等業務全面轉為線上辦理。

根據DMV公告，2026年基本車輛註冊費已調漲至73美元；不過車主實際繳納金額，還包括依車輛價值0.65%計算的車輛牌照費（VLF）、加州公路巡警費、交通改善費及各縣附加費等，因此總額會因車輛價值、所在地及其他條件而異。依希爾頓構想，DMV裁撤後，現有相關職能將由各縣及地方政府接手。

對現有DMV辦公場所的後續用途，希爾頓建議改作其他公共服務設施，例如課後活動中心及職業技能培訓中心。他批評現行DMV體制浪費納稅人資金，認為這些場所應轉供更具實際效益的公共服務使用。

在州長選戰方面，民主黨候選人、前加州檢察長貝西拉（Xavier Becerra）目前已同意參加9月30日舉行的辯論。希爾頓表示，他已接受六場辯論邀請，並希望對手參與更多場次。他指出，貝西拉先前曾表示選戰期間不會只有一場辯論，因此目前同意一場雖是好消息，但「這只是開始」。

定於9月30日舉行的州長候選人辯論，距離加州向選民寄發郵寄選票不到一周。對於後續辯論安排，希爾頓表示，除CNN外，ABC、NBC等媒體也可提供辯論平台；他認為，選民應有更多機會透過公開辯論，了解兩名候選人的政策主張與立場。

民主黨候選人、前加州檢察長貝西拉（Xavier Becerra）目前已同意參加9月30日舉行的辯論。美聯社