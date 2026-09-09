飛機10分鐘急降2.7萬呎 氧氣面罩全落下 百名乘客驚魂

達美航空客機日前飛行途中突發異常，10分鐘內急降2.7萬呎。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

一架從洛杉磯國際機場 （LAX ）飛往鹽湖城的達美航空 客機，日前飛行途中突發異常。飛機在約10分鐘內，從3萬6200英尺高空，急降至9000英尺，客艙內氧氣面罩全部釋放，174名乘客經歷驚險場面。達美航空發言人證實這一消息，稱航班起飛後遇到「意外增壓問題」，被迫緊急降落拉斯維加斯。

據People等媒體報導，達美航空DL2311航班，6日下午4時54分從LAX起飛，原定飛往鹽湖城國際機場（SLC），計畫航程為1小時22分鐘。飛行一半時，飛機爬升至約3萬6200英尺，隨後因突發「非預期的客艙增壓問題」，開始快速下降。

飛行資料顯示，客機約在10分鐘內，從3萬6200英尺下降至9000英尺，急降2.7萬英尺。事發時，機師向空中交通管制人員報告，航班正在快速下降，並要求直接改飛拉斯維加斯。ATC.com獲得的空中交通管制錄音中，管制人員當時詢問飛機上的氧氣面罩是否已釋放，機師回答「是的」。在飛機突然失去正常增壓、但飛行高度仍然很高時，客艙氧氣面罩提供乘客和機組人員可呼吸的氧氣，讓飛機下降至較低、安全的高度。

據悉，這架波音737-900客機，當時載有174名乘客及6名機組人員。航班追蹤網站FlightAware信息顯示，飛機於當天下午6時16分左右，抵達拉斯維加斯國際機場（LAS）。安全降落後，乘客按照正常程序下機，之後由航空公司安排改搭其他航班前往原定目的地。達美航空發言人表示，安全是航空公司的首要考量，DL2311航班發生非預期客艙增壓問題後，機組人員按照接受的培訓及相關程序操作，將飛機安全降至適當高度。

報導指出，客機通常在約3萬至4萬2000英尺高度巡航，如果發生客艙增壓問題，機艙內的空氣可能變得過於稀薄，難以正常呼吸，因此氧氣面罩會提供額外氧氣，直到飛機下降到能夠正常呼吸的較低高度。聯邦航空管理局（FAA）指出，飛機缺乏可呼吸空氣時，一項主要風險是「缺氧」（hypoxia）。