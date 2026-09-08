我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬治王子13歲進伊頓 威廉凱特陪報到 5年僅這次享特殊待遇

9/30資格恐歸零 「綠卡樂透」兩台灣家庭等不到面談

女子搭機後耳朵沒「回壓」 竟是罹鼻咽癌

記者王若然／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
女子坐飛機耳朵無法「回壓」，後查出癌症。（示意圖取自Pexels）
女子坐飛機耳朵無法「回壓」，後查出癌症。（示意圖取自Pexels）

一趟前往芝加哥的班機，徹底改變一位加州母親的人生。原本只是降落後耳朵沒有「回壓」的小狀況，沒想到竟演變成長達數月的檢查、找不到答案的煎熬，最終確診罹癌。

紐約郵報以及Newsweek報導，現年22歲、來自加州海梅特市（Hemet）的Aida Burkins，去年搭機前往伊利諾州時，發現自己的耳朵怎麼樣都無法「回壓」。回到家後，她的身體狀況急轉直下，讓她完全摸不著頭緒，不知道自己究竟怎麼了。

「我開始從喉嚨出血，而且血只有在我把上半身彎到與髖部呈90度左右時，才會從鼻子流出來，」育有一歲與三歲兩個孩子的Burkins向Newsweek表示。「我的聽力越來越差，後來我開始感到更加疲憊，體重也一直下降。」

她陸續看了好幾位醫生，也做了多項檢查，但一次又一次被打發回家，得到的都是「可能只是高山症後遺症」之類籠統說法。

直到後來，終於有一位醫生查出出血真正原因：一個腫塊堵住她的耳咽管。她隨即被轉診至耳鼻喉科專科醫師。

Burkins好幾個月來一直深受聽力問題所苦。她說，「所有的聲音聽起來都悶悶的，而且一直有揮之不去的耳鳴。」耳鼻喉科醫師很快就發現那個腫塊，並懷疑可能是惡性腫瘤，只是考量到她年紀尚輕，一開始也有所猶豫。

診斷同時也發現，她的腺樣體嚴重發炎，必須切除。

在等待切片檢查結果期間，Burkins喉嚨左側開始腫脹，迫使她必須接受第二次切片檢查。「醫生告訴我，他從沒見過像我這樣的狀況。他無法確定是不是癌症，但他說情況非常可疑，」她說。

隨後的電腦斷層掃描顯示，腫瘤已廣泛侵犯多個部位，連顱底附近的頸部淋巴結也受到影響。

今年2月，她最害怕的噩夢終於成真：她被確診罹患鼻咽癌（nasopharyngeal carcinoma），這是一種罕見的頭頸部癌症，病灶始於鼻咽，也就是位於鼻子後方、口腔後上方的咽喉上部。

「聽到自己罹癌的那一刻，我滿腦子想的都是，自己可能沒辦法看著孩子們長大，沒辦法陪他們去做他們人生中想做的事。那種感覺太可怕了，」她告訴Newsweek。

確診後的這幾個月裡，Burkins接受化療與放射治療，癌腫塊已明顯縮小。「一切都在縮小，對醫生給我的治療反應良好，所以他們對我能夠痊癒感到樂觀。」

她希望自己的故事，能提醒大家癌症不分對象，誰都可能罹患。「我的孩子們絕對是支撐我撐過這一切的力量，也是我奮戰下去、繼續向前邁進最大的動力與理由。」Burkins說，隨著治療即將告一段落，她的最終心願很簡單：希望能親眼看著孩子們長大，而且是完全擺脫癌症、健康地看著他們長大。

精華 FAQ

  • 她是在搭機前往芝加哥、降落後發現耳朵無法回壓，之後又陸續出現鼻出血、聽力變差與耳鳴等症狀，才意識到問題不單純。

  • 她先後看了多位醫生並做檢查，但症狀被誤認為可能只是高山症後遺症，直到後來發現耳咽管被腫塊堵住，才轉診專科進一步確認。

  • 她在2月確診罹患鼻咽癌，屬於罕見頭頸部癌症；目前已接受化療與放射治療，腫瘤明顯縮小，醫師對後續痊癒抱持樂觀。

伊利諾州 芝加哥 加州

上一則

5年前刷假卡以為躲過 華女綠卡面談「舊帳」找上門

延伸閱讀

九一一25年╱癌患10年暴增17倍 倖存者病例超急救人員

九一一25年╱癌患10年暴增17倍 倖存者病例超急救人員
摸到「淋巴結腫大」是癌症嗎？醫教正確判斷

摸到「淋巴結腫大」是癌症嗎？醫教正確判斷
30歲女常做1件事 臉長紅斑 結痂出血才知皮膚癌

30歲女常做1件事 臉長紅斑 結痂出血才知皮膚癌

癌末男戒糖、加工食品 腫瘤縮小

癌末男戒糖、加工食品 腫瘤縮小
封面故事／陪伴老媽醫療長照 實戰全紀錄

封面故事／陪伴老媽醫療長照 實戰全紀錄
「排灣族公主」戴愛玲違背媽不考藥師證照 父罹癌後懂了：陪伴最重要

「排灣族公主」戴愛玲違背媽不考藥師證照 父罹癌後懂了：陪伴最重要

熱門新聞

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

2026-09-07 19:14
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

華人回台養老 美台花費差很大 她考慮數年決定賣房返鄉

2026-09-06 02:18
兩名中國籍男子，主導針對蘋果設備的大規模退貨騙局，造成蘋果公司至少1620萬元損失，分別被判入獄78個月及57個月。圖為蘋果店示意圖，非被騙店。路透社

2華男拿假貨進蘋果店 靠這招騙走1620萬 下場慘了

2026-09-01 15:39
在申請熱度方面，洛杉磯加大（UCLA）成為全美公立大學之冠。數據顯示，UCLA共收到14萬5086份申請，為所有公立大學中申請人數最多。(本報資料照／記者謝雨珊攝影)

2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美

2026-09-01 22:14
這些超市的蔬果很新鮮。（陳女士提供）

蔬果每磅不到1元 華婦「棄」好市多去這裡買菜

2026-09-01 20:00
由於鑄造過程中出現正面雙重模具錯誤，由舊金山鑄幣廠鑄造的1969-S林肯紀念堂一美分硬幣如今價值不菲。（鮑爾斯畫廊）

注意 1美分硬幣圖案如有這情況 可能值60萬

2026-09-01 21:06

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？

懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人