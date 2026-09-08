女子搭機後耳朵沒「回壓」 竟是罹鼻咽癌

女子坐飛機耳朵無法「回壓」，後查出癌症。（示意圖取自Pexels）

一趟前往芝加哥 的班機，徹底改變一位加州 母親的人生。原本只是降落後耳朵沒有「回壓」的小狀況，沒想到竟演變成長達數月的檢查、找不到答案的煎熬，最終確診罹癌。

紐約郵報以及Newsweek報導，現年22歲、來自加州海梅特市（Hemet）的Aida Burkins，去年搭機前往伊利諾州 時，發現自己的耳朵怎麼樣都無法「回壓」。回到家後，她的身體狀況急轉直下，讓她完全摸不著頭緒，不知道自己究竟怎麼了。

「我開始從喉嚨出血，而且血只有在我把上半身彎到與髖部呈90度左右時，才會從鼻子流出來，」育有一歲與三歲兩個孩子的Burkins向Newsweek表示。「我的聽力越來越差，後來我開始感到更加疲憊，體重也一直下降。」

她陸續看了好幾位醫生，也做了多項檢查，但一次又一次被打發回家，得到的都是「可能只是高山症後遺症」之類籠統說法。

直到後來，終於有一位醫生查出出血真正原因：一個腫塊堵住她的耳咽管。她隨即被轉診至耳鼻喉科專科醫師。

Burkins好幾個月來一直深受聽力問題所苦。她說，「所有的聲音聽起來都悶悶的，而且一直有揮之不去的耳鳴。」耳鼻喉科醫師很快就發現那個腫塊，並懷疑可能是惡性腫瘤，只是考量到她年紀尚輕，一開始也有所猶豫。

診斷同時也發現，她的腺樣體嚴重發炎，必須切除。

在等待切片檢查結果期間，Burkins喉嚨左側開始腫脹，迫使她必須接受第二次切片檢查。「醫生告訴我，他從沒見過像我這樣的狀況。他無法確定是不是癌症，但他說情況非常可疑，」她說。

隨後的電腦斷層掃描顯示，腫瘤已廣泛侵犯多個部位，連顱底附近的頸部淋巴結也受到影響。

今年2月，她最害怕的噩夢終於成真：她被確診罹患鼻咽癌（nasopharyngeal carcinoma），這是一種罕見的頭頸部癌症，病灶始於鼻咽，也就是位於鼻子後方、口腔後上方的咽喉上部。

「聽到自己罹癌的那一刻，我滿腦子想的都是，自己可能沒辦法看著孩子們長大，沒辦法陪他們去做他們人生中想做的事。那種感覺太可怕了，」她告訴Newsweek。

確診後的這幾個月裡，Burkins接受化療與放射治療，癌腫塊已明顯縮小。「一切都在縮小，對醫生給我的治療反應良好，所以他們對我能夠痊癒感到樂觀。」

她希望自己的故事，能提醒大家癌症不分對象，誰都可能罹患。「我的孩子們絕對是支撐我撐過這一切的力量，也是我奮戰下去、繼續向前邁進最大的動力與理由。」Burkins說，隨著治療即將告一段落，她的最終心願很簡單：希望能親眼看著孩子們長大，而且是完全擺脫癌症、健康地看著他們長大。