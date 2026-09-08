一頓外送「續費」3年 華人驚覺信用卡每月遭扣10多元

李先生最近才發現，兒子三年前的一頓外送餐，竟導致長達三年的每月固定扣款。（記者楊青／攝影）

一筆看似不起眼的10.86美元信用卡扣款，讓格蘭杜拉居民李先生最近愈查愈心驚，他原本以為只是信用卡上的一筆小額消費，沒想到仔細回查後才發現，這筆錢竟然每月固定被扣，時間一路追溯到2023年3月，持續整整三年。

更令人意外的是，李先生和太太根本不記得曾經使用過這項服務。夫妻倆左思右想，最後才想起，原來三年前孩子大學春假回家時，曾經點過一次外送餐。孩子後來回學校、畢業、工作，這頓早已被全家遺忘的外送餐，卻意外留下一筆持續三年的「尾巴」。

●10.86元小額扣款 未放心上

事情的起因，是李先生今年暑假外出旅行期間發現信用卡資料遭到盜用，因此決定終止原來的信用卡。在處理信用卡問題時，他重新檢查了近期交易紀錄，這才注意到一筆10.86美元扣款。

「金額不大，本來根本沒特別注意」，李先生說，但這筆交易的商家名稱卻讓他感到奇怪，帳單上顯示的是一家紐約公司，而李先生已很久沒去紐約，也沒有印象曾與這家公司有任何交易。他於是再往前查看一個月的帳單，結果發現同樣的商家、同樣的10.86美元，而且也是在每月相近時間出現。

這讓他警覺起來，「這家公司不會一直在固定收我的錢吧？」李先生一路往前翻查信用卡紀錄，結果讓他大吃一驚：在他當時能夠看到的信用卡記錄的兩年内，這筆10.86美元扣款每個月固定在7日前後收取。

●從2023年就開始自動收費

李先生隨即致電信用卡公司提出異議，表示自己從未向帳單上的公司購買任何商品或服務。

信用卡公司人員則提醒他，除實體商品消費之外，也要回想是否曾經使用過某些網路服務、會員服務或外送平台。

在李先生要求下，信用卡公司進一步協助調閱較長期間的交易紀錄。結果一查，來自同一家公司同樣數字的扣款竟然從2023年3月就已經開始。換句話說，過去三年，這個外送服務平台每個月都從李先生的信用卡上自動扣除10.86美元。

這讓李先生和太太百思不得其解。夫妻兩人平時並沒有使用外送平台習慣，更沒有印象自己曾經訂閱過任何外送會員服務。

根據信用卡扣款開始的時間，再和孩子核實，才了解到2023年孩子大學春假回家時，曾經使用家中相關資訊點過一次外送餐。孩子春假結束後回到大學，後來又畢業、進入職場，家人早已把當年的外送餐忘得一乾二淨。

沒想到，外送平台的自動收費卻從未停止。

●信用卡公司：類似投訴常見

協助李先生處理這起爭議款的信用卡公司人員表示，這類「一次消費、持續收費」的投訴並不罕見，尤其是涉及會員、訂閱及服務性平台的交易。

不少網路商家設計的交易平台，提供消費者「一次性購買」、「會員服務」或「定期配送」等不同選項。但部分商家會將預設選項設為「重複服務」或「定期配送」，消費者第一次購買時若沒有特別留意並手動更改，很可能在不知情的情況下成為商家的「固定客人」，每月被扣款。

信用卡公司人員提醒，尤其是使用外送、串流影音、購物、軟體及各類網路服務時，消費者不要只注意當下支付多少錢，也要確認自己購買的是一次性服務，還是會自動續費的會員或訂閱。

在信用卡公司指導下，李先生向首先向信用卡公司申請這筆長達數年扣款的完整歷史交易紀錄。然後逐筆整理、列印，並附上說明信，向信用卡公司陳述情況、提出退款要求。