我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糾纏式維權？4歲童餐廳奔跑碰臀 湖南女控性騷勒脖

比好市多還好買 華人媽逛這家連鎖超市：小包裝更適合小家庭

長者社安金突減 還被追討3.5萬 這一步很關鍵

記者子為／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
社安局若認定社安金多發，即使可能源於政府計算錯誤或行政延誤，領取者仍可能被追討數...
社安局若認定社安金多發，即使可能源於政府計算錯誤或行政延誤，領取者仍可能被追討數萬元。（路透）

全美超過7500萬人每月仰賴社會安全金生活，但收到的錢不一定能安心使用。聯邦社安局（SSA）若事後認定福利金多發，即使可能源於政府計算錯誤或行政延誤，溢領者仍可能被追討數萬元；若未及時提出異議，每月福利還可能被扣走一半。

CBS News報導，一名70多歲女子最近被社安局告知，過去四年間多領3萬5000美元，須在30天內付清。CBS News查看社安局寄給她的通知信，當事人因擔心申訴期間遭不利對待，要求隱去姓名。

女子今年2月先發現每月社安金突然減少約600美元，扣除稅款、自願預扣款和聯邦醫療保險費用後，只剩約2700美元。她多次致電詢問，得到書面說明僅稱，調降是為「更正福利金額」。

8月，社安局再寄通知，稱她從四年前開始領取自己的福利金後便持續收到超額款項，累計欠款3萬5000美元。女子表示，社安局至今沒有解釋多發原因；若她未償還或提出異議，社安局將自12月起連續兩年扣除每月50%的福利金，使她每月僅剩約1350美元。

「我很驚慌，」她說，自己原已開始減少工作量，相信存款和社安金足以支應生活，如今卻不知道退休計畫還能否繼續。

社安局向CBS News表示，該局致力公平對待收到超額款項的福利領取者，尤其是那些並非因本人過失而多領福利的人。不過，即使多發並非當事人造成，欠款也不會自動取消，領取者仍須主動申訴或申請豁免。社安局旗下各項福利計畫每年約寄出200萬封超額支付通知。

社安局官網指出，多發可能源於收入、婚姻狀況、住址或工作能力等資料缺失或錯誤。Social Security Works主席Nancy Altman表示，即使領取者及時通報，社安局也可能因人手不足而未及時更新資料。福利計算錯誤，或當事人同時領取多種福利，也可能造成多發。

收到追款通知後，當事人可要求社安局提供逐月計算明細、福利和付款紀錄。若否認曾多領或不同意金額，可在收到通知後60天內提交「重新審議申請」（表格SSA-561-U2）；但若要在審理期間暫停追款，須在通知日期起30天內提出。

若多發並非本人過失，且還款將造成經濟困難或有失公平，也可提交「免除追討超額款項申請」（表格SSA-632-BK）。社安局在審核期間不會繼續追款；若扣款會使當事人無法負擔必要生活開支，也可要求降低每月償還額，最低可能降至10美元。

專家提醒，即使期限已過，仍應提交適當表格，並保存通話紀錄、電子郵件、寄件證明和所有社安局文件。這名女子目前已在顧問協助下申訴，追款程序因此暫停。

精華 FAQ

  • 她先被通知每月社安金減少約600美元，後來又被告知過去4年累計多領3萬5000美元。社安局僅稱是在更正福利金額，至今未說明多發原因。

  • 應先要求提供逐月計算明細、福利與付款紀錄，再依情況在60天內提出重新審議申請；若要暫停追款，則須在通知日起30天內提出。

  • 多發可能來自收入、婚姻、住址或工作能力資料錯誤，也可能因人手不足未更新。若非本人過失且有經濟困難，可申請豁免或降低月繳，最低可至10美元。

社安金 聯邦醫療保險

上一則

林大衛保險提醒秋季庭院灌溉、泳池省水費5招

下一則

一頓外送「續費」3年 華人驚覺信用卡每月遭扣10多元

延伸閱讀

退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧

退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧
社安基金2032年若破產 29州領取者每月平均少500元

社安基金2032年若破產 29州領取者每月平均少500元
1.7萬舊金山人「買菜錢」恐沒了 糧食補助新規上路

1.7萬舊金山人「買菜錢」恐沒了 糧食補助新規上路
先算算「回本年齡」美國民眾晚領社安金未必划算

先算算「回本年齡」美國民眾晚領社安金未必划算
怎樣證明還活著？她遭錯列死亡 銀行帳戶被關、失投票權

怎樣證明還活著？她遭錯列死亡 銀行帳戶被關、失投票權
以為離美就沒事 無證客遭追討180萬罰單 因這一行為

以為離美就沒事 無證客遭追討180萬罰單 因這一行為

熱門新聞

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

2026-09-07 19:14
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

華人回台養老 美台花費差很大 她考慮數年決定賣房返鄉

2026-09-06 02:18
兩名中國籍男子，主導針對蘋果設備的大規模退貨騙局，造成蘋果公司至少1620萬元損失，分別被判入獄78個月及57個月。圖為蘋果店示意圖，非被騙店。路透社

2華男拿假貨進蘋果店 靠這招騙走1620萬 下場慘了

2026-09-01 15:39
在申請熱度方面，洛杉磯加大（UCLA）成為全美公立大學之冠。數據顯示，UCLA共收到14萬5086份申請，為所有公立大學中申請人數最多。(本報資料照／記者謝雨珊攝影)

2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美

2026-09-01 22:14
這些超市的蔬果很新鮮。（陳女士提供）

蔬果每磅不到1元 華婦「棄」好市多去這裡買菜

2026-09-01 20:00
由於鑄造過程中出現正面雙重模具錯誤，由舊金山鑄幣廠鑄造的1969-S林肯紀念堂一美分硬幣如今價值不菲。（鮑爾斯畫廊）

注意 1美分硬幣圖案如有這情況 可能值60萬

2026-09-01 21:06

超人氣

更多 >
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法

咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法
退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧

退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧
懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？

懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？
川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加、墨、格陵蘭、冰島

川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加、墨、格陵蘭、冰島