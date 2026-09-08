長者社安金突減 還被追討3.5萬 這一步很關鍵

社安局若認定社安金多發，即使可能源於政府計算錯誤或行政延誤，領取者仍可能被追討數萬元。（路透）

全美超過7500萬人每月仰賴社會安全金生活，但收到的錢不一定能安心使用。聯邦社安局（SSA）若事後認定福利金多發，即使可能源於政府計算錯誤或行政延誤，溢領者仍可能被追討數萬元；若未及時提出異議，每月福利還可能被扣走一半。

CBS News報導，一名70多歲女子最近被社安局告知，過去四年間多領3萬5000美元，須在30天內付清。CBS News查看社安局寄給她的通知信，當事人因擔心申訴期間遭不利對待，要求隱去姓名。

女子今年2月先發現每月社安金 突然減少約600美元，扣除稅款、自願預扣款和聯邦醫療保險 費用後，只剩約2700美元。她多次致電詢問，得到書面說明僅稱，調降是為「更正福利金額」。

8月，社安局再寄通知，稱她從四年前開始領取自己的福利金後便持續收到超額款項，累計欠款3萬5000美元。女子表示，社安局至今沒有解釋多發原因；若她未償還或提出異議，社安局將自12月起連續兩年扣除每月50%的福利金，使她每月僅剩約1350美元。

「我很驚慌，」她說，自己原已開始減少工作量，相信存款和社安金足以支應生活，如今卻不知道退休計畫還能否繼續。

社安局向CBS News表示，該局致力公平對待收到超額款項的福利領取者，尤其是那些並非因本人過失而多領福利的人。不過，即使多發並非當事人造成，欠款也不會自動取消，領取者仍須主動申訴或申請豁免。社安局旗下各項福利計畫每年約寄出200萬封超額支付通知。

社安局官網指出，多發可能源於收入、婚姻狀況、住址或工作能力等資料缺失或錯誤。Social Security Works主席Nancy Altman表示，即使領取者及時通報，社安局也可能因人手不足而未及時更新資料。福利計算錯誤，或當事人同時領取多種福利，也可能造成多發。

收到追款通知後，當事人可要求社安局提供逐月計算明細、福利和付款紀錄。若否認曾多領或不同意金額，可在收到通知後60天內提交「重新審議申請」（表格SSA-561-U2）；但若要在審理期間暫停追款，須在通知日期起30天內提出。

若多發並非本人過失，且還款將造成經濟困難或有失公平，也可提交「免除追討超額款項申請」（表格SSA-632-BK）。社安局在審核期間不會繼續追款；若扣款會使當事人無法負擔必要生活開支，也可要求降低每月償還額，最低可能降至10美元。

專家提醒，即使期限已過，仍應提交適當表格，並保存通話紀錄、電子郵件、寄件證明和所有社安局文件。這名女子目前已在顧問協助下申訴，追款程序因此暫停。