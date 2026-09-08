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熊貓快餐首推「台式鹽酥雞」 9日起免費送限量餐桶

記者張庭瑜/即時報導
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熊貓快餐官網展示新推出的台式鹽酥雞及限量收藏餐桶。（熊貓快餐官網截圖）
熊貓快餐官網展示新推出的台式鹽酥雞及限量收藏餐桶。（熊貓快餐官網截圖）

台灣夜市經典小吃鹽酥雞進入美國主流連鎖餐飲。熊貓快餐（Panda Express）8日起在洛杉磯芝加哥亞特蘭大、納許維爾、奧蘭多、鳳凰城及雷諾等市場的部分門市，限時測試推出台式鹽酥雞（Taiwanese Popcorn Chicken），也是品牌首度推出方便攜帶、可邊走邊吃的零食型餐點。配合新品上市，熊貓快餐並與台裔美籍設計師及美食創作者Frankie Gaw合作推出限量收藏餐桶，顧客9日起購買指定商品即可免費獲得。

熊貓快餐表示，新品以台灣夜市常見的鹽酥雞為靈感，使用雞腿肉裹上輕薄酥脆外皮，再拌入以羅望子、番茄、大蒜及洋蔥調製的乾式香料，並以炸羽衣甘藍取代傳統鹽酥雞常見的九層塔，增添色澤及口感。每份另附自製辣椒脆油蒜香美乃滋醬（Chili Crisp Aioli），搭配微辣濃郁的沾醬風味。

台式鹽酥雞除可單點，也可作為一般餐盤、碗餐或家庭餐的主菜選項，選擇新品不另加價。不過，若要獲得9日起推出的限量收藏餐桶，必須在參與門市店內單點一份大份台式鹽酥雞，每筆訂單限贈一個；家庭餐不適用，也不得與其他優惠合併使用，送完為止。

此次新品僅在部分市場進行區域測試，並非全美門市均有供應。參與門市可見：https://www.pandaexpress.com/promo/tpc2026。熊貓快餐表示，將透過此次測試蒐集顧客反應，未來是否擴大供應尚未公布。

熊貓快餐品牌創新副總裁Evelyn Wah表示，爆米花雞對許多美國消費者而言已相當熟悉，將這類餐點與台灣風味及街頭小吃文化結合，是品牌呈現美式中餐特色的新嘗試。新品也突破品牌過去以餐盤及碗餐為主的形式，提供方便攜帶、適合分享及邊走邊吃的選擇。

負責設計限量收藏餐桶的Frankie Gaw是台裔美籍設計師、食譜作者及美食創作者，也是「Little Fat Boy」創辦人，著有食譜書「First Generation: Recipes from My Taiwanese-American Home」。他的作品經常透過食物、文化及故事，呈現亞洲與美國生活經驗的交會。

熊貓快餐表示，限量餐桶的設計融合台灣夜市、美國老派電影院及品牌元素。Gaw表示，自己從小吃熊貓快餐長大，此次合作別具意義；設計靈感則來自他的台灣背景、童年到電影院的記憶，以及熊貓快餐一貫的趣味風格。

熊貓快餐1983年由程正昌與蔣佩琪共同創立，目前在全美擁有逾2500家門市，並進駐11個海外國家。此次以台灣夜市鹽酥雞為靈感推出新品，也讓台灣街頭小吃進一步走入美國主流連鎖餐飲市場。

精華 FAQ

  • 熊貓快餐首度推出台式鹽酥雞（Taiwanese Popcorn Chicken），以台灣夜市經典小吃為靈感，並在美國部分市場的門市限時測試販售。

  • 新品使用雞腿肉裹上薄脆外皮，拌入羅望子、番茄、大蒜與洋蔥等乾式香料，並以炸羽衣甘藍取代九層塔，另附辣椒脆油蒜香美乃滋醬。

  • 顧客需在參與門市店內單點1份大份台式鹽酥雞，9日起即可免費獲得限量收藏餐桶；家庭餐不適用，且每筆訂單限贈1個，送完為止。

芝加哥 亞特蘭大 洛杉磯

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