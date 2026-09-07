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退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧

編譯陳盈霖／即時報導
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對社安福利而言，完整退休年齡正逐步增加。（美聯社）
對社安福利而言，完整退休年齡正逐步增加。（美聯社）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，「退休」可能是許多人期待的人生另一個階段，然若已達到某個特定年齡層時可能會發現，「退休年齡門檻正一年比一年往後延」，至少對社會安全福利（Social Security Benefits）而言。這意味著，若太早退休，可能會影響從社安局（Social Security Administration，SSA）領取的退休福利。

目前最早可申請社安福利的年紀是需滿62歲，然即使一滿62歲就申請，退休金可能至少減少30%。為避免這種情況，一般建議等到「完全退休年齡」（Full Retirement Age，FRA）再開始領取，可避免每月退休福利遭永久減額；若進一步將領取時間延後至70歲，每月提領的金額甚至還會增加。

「你的完全退休年齡，取決於你的出生年份。」近年來，根據1983年社會福利金修正案（1983 Amendment to Social Security），完全退休年齡門檻逐漸增加。出生於1943年至1954年間者，66歲的完全退休年齡不變。從2021年起，以每年增加兩個月的幅度逐步提高。

今年已達到完全退休年齡倒數第二個增長期，不過依照出生日期，實際達到這項完全退休年齡的時間，可能要到2027年。社安局提供計算工具（https://www.ssa.gov/retirement/plan-for-retirement），民眾可查詢自己何時才能真正達到完全退休年齡。

社安局也提供相關資料，說明若從62歲開始領取社安福利，退休金將被削減多少等。若出生於1960年或之後者，社安局估計，原本每月可提領1000美元的退休福利，62歲即申請者，每月收到的金額可能降至700美元（約30%減幅），是各年齡層中減幅最高的一群。

此外，社安局預計將公布2027年社會安全「生活成本調整」（Cost-of-Living Adjustment，COLA）幅度。根據老年公民聯盟（The Senior Citizens League）最新預估，2027年社安福利可能較2026年增加3.6%。

完全退休年齡調整表。編譯組／製表
完全退休年齡調整表。編譯組／製表

精華 FAQ

  • 最早可在62歲申請社安福利，但若一到年齡就領，月領金額可能至少減少30%，且這種減額通常會永久影響退休福利。

  • 完全退休年齡是領取社安福利不被減額的年紀，會依出生年份而異。根據1983年修正案，門檻已逐年往後延，並以每年增加2個月的方式調整。

  • 若不急著領取，將請領時間延後到70歲，月領金額會比完全退休年齡時更高。對想提高退休現金流的人來說，這是避免被減額後的另一種選擇。

退休金 退休 洛杉磯

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